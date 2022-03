Bernat Canet, avec son favori Coleman en demi-finale de 60 en douceur

Belgrade, 19 mars Le Barcelonais Bernat Canet, champion d'Espagne au 60 mètres, s'est qualifié pour les demi-finales des championnats du monde avec la deuxième meilleure note de sa vie (6,63), ce qui lui a valu la troisième place de la première série, dominée avec un temps de 6,51 par le détenteur du record américain Christian Coleman dans le monde entier. Invaincu cette année en Espagne, le sprinteur de 22 ans de L'Hospitalet de Llobregat a débuté avec la deuxième meilleure note de la première série (6,61). Devant lui, avec 6,45, seul Christian Coleman, grand favori pour remporter la médaille d'or. Canet, qui a dévalé la 8e rue, a battu un champion d'Europe en salle, le Tchèque Jan Volko (6,66). Cet après-midi, à 18h40, il a rendez-vous pour les demi-finales. Avant lui, seul le Murcien Venancio José Murcia s'était qualifié pour l'avant-dernière manche, à Lisbonne 2001. « Nous savions que c'était possible et je me suis battu jusqu'au dernier mètre. Dans une Coupe du monde, il y a une pression supplémentaire, mais je l'ai affrontée mentalement comme s'il s'agissait d'un championnat espagnol. Aller en finale, c'est très difficile, mais c'était aussi d'arriver ici », a-t-il dit.