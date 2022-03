Rome, 19 mars Le triple ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, 85 ans, et son partenaire actuel, la députée de son parti Forza Italia Marta Fascina, 32 ans, ont célébré aujourd'hui une fête d'union symbolique, un « pas de mariage », comme ils l'ont défini dans la presse italienne, où tous les des amis du magnat et de tous ses enfants étaient présents, sauf Pier Silvio en raison de covid. Plus qu'un mariage, ce sera une « célébration de l'amour », comme l'avait défini Silvio Berlusconi lorsque, il y a quelques semaines, la rumeur de son éventuel mariage légal avec Marta Fascina a circulé, bien que les problèmes successoraux qui résulteraient d'une union légale aient poussé le couple à opter pour cette autre option. La fête a débuté à 13h00 à Villa Gernetto, l'un des manoirs Berlusconi de la ville de Gerno, dans la province de Monza (nord) que l'homme d'affaires souhaite accueillir son université dédiée aux études politiques. La fête a rassemblé entre 50 et 70 personnes. Les amis de toute une vie de « Il Cavaliere » tels que le vice-président de Forza Italia Antonio Tajani ; les dirigeants du parti Paolo Barelli et Annamaria Bernini et Licia Ronzulli ; son médecin personnel, Alberto Zangrillo et les représentants de son empire : le directeur général de Fininvest, Danilo Pellegrino avec le PDG de Publitalia, Stefano Sala. Le journal « Corriere della Sera », qui a rapporté tous les détails, a expliqué qu'il y avait même une célébration de l'union, sans aucune valeur juridique, dans la petite chapelle du manoir. Berlusconi a prononcé son discours dédié à sa compagne Marta, et avant que les premiers plats ne soient servis, il a brièvement pris la parole pour saluer et remercier : « Je suis heureux d'avoir des personnes chères ici avec moi en ce jour. » Marta Fascina portait une robe blanche en dentelle française, créée par Antonio Riva, et Berlusconi portait un costume bleu signé par Armani. Pour l'occasion, la Villa Gernetto a été décorée de 150 statues, de jeux d'eau dans les fontaines et d'un jet en forme de gâteau sur la fontaine principale. Le menu, préparé par le restaurant trois étoiles Michelin « Da Vittorio », comprenait des plats tels que des raviolis à la ricotta et aux pommes de terre au safran, le célèbre « Paccheri Vittorio », du veau au vin rouge avec des pommes de terre noires et de la crème de carottes à la cannelle, entre autres. Et le gâteau de mariage à trois niveaux, comme les trois années passées ensemble. Les « époux » avaient déjà échangé leurs cadeaux il y a quelques jours : une bague avec un diamant pour elle et une sculpture en plâtre de l'entrelacement des deux mains pour lui. Berlusconi et Fascina ont commencé leur relation en 2020, lorsque les médias ont publié des photos d'eux en Suisse. Au cours des deux dernières années, Fascina a toujours été avec Berlusconi, comme lorsqu'il a tenté de se présenter à la présidence de la République lors des dernières élections de janvier, un mouvement qui ne s'est pas bien passé pour le magnat, ainsi qu'aux multiples reprises où il a été admis en raison de problèmes de santé. CHEF ccg/pi