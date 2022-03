Au moins 30 enfants autochtones du Chocó se sont suicidés pour éviter d'être recrutés par des groupes armés

Plus de 30 enfants et adolescents autochtones se sont suicidés pour éviter d'être recrutés par les dissidents des FARC, de l'ELN et des Gaitanistas d'autodéfense de Colombie (AGC), ces dernières années.

Après que le rapport révélé par la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) sur le recrutement forcé n'ait pas cessé, les autorités autochtones se sont exprimées malgré la crainte de représailles de la part de groupes armés.

Ils ont indiqué que, même, le chiffre pourrait être plus élevé en raison de la sous-déclaration générée par la panique à signaler et du fait qu'ils ont été tués.

Selon le leader indigène, la sous-déclaration du recrutement et du suicide est en hausse.

En ce qui concerne le recrutement, il a indiqué qu'il en allait de même car la crainte de la réaction des groupes armés illégaux est beaucoup plus grande. « Dans les cas de recrutement, il y a un nombre indéterminé, des plaintes sont là mais il y a aussi un dossier, tout reste anonyme dans le silence pour éviter les représailles. »

L'avocat général d'Onic a indiqué qu'il y avait un besoin urgent de groupes armés pour assurer le respect du droit international humanitaire.

Enfin, Gerardo Jumi a indiqué que les suicides d'enfants autochtones ne se produisent pas seulement dans le Chocó, mais également dans les régions d'Antioquia, de Nariño et de Cauca.

Le 12 février, date à laquelle est commémorée la Journée internationale des mains rouges, qui appelle au non-recrutement et à l'utilisation de mineurs dans les conflits armés, le Bureau du Procureur général de la nation a averti que la prévention du recrutement d'enfants et d'adolescents n'était pas une priorité dans la planification territorial.

Le ministère public a révélé que 50 % des plans de développement des 170 municipalités dans lesquelles des programmes de développement avec une approche territoriale (PDET) sont mis en œuvre, parmi celles qui sont les plus touchées par la violence et dont les indicateurs de recrutement sont les plus élevés, ne figuraient pas dans la planification instruments de mesures visant à prévenir cette infraction, qui porte atteinte aux droits des mineurs sur le territoire national.

« La prévention du recrutement fait partie d'un ensemble de plans, de programmes et de projets mis au point par l'État, la société et la famille pour assurer l'exercice effectif et la jouissance des droits des enfants et des adolescents et pour empêcher qu'ils ne soient recrutés et/ou utilisés par des groupes armés organisés illégaux et des groupes de criminels organisés », a déclaré l'organe de surveillance.

CONTINUEZ À LIRE :