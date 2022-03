Alex Tienda est un créateur de contenu qui se consacre à visiter différents pays à travers le monde. Chacun de ses voyages a été documenté sur sa chaîne YouTube afin que ses abonnés puissent en savoir plus sur les coutumes, les habitants et les sites touristiques.

Quand l'attaque de la Russie contre l'Ukraine a commencé, ce youtubeur était là et a enregistré ce que son processus était comme quitter le pays et atteindre le Mexique, à son arrivée, plusieurs médias étaient intéressés à lui donner un espace pour raconter son histoire dans ses émissions.

Cependant, Alex Tienda a publié un tweet pour se lancer contre Adela Micha, le youtubeur a expliqué que l'animateur lui avait demandé une interview et qu'il avait refusé en raison d'expériences passées désagréables. Par la suite, la présentatrice a rappelé un moment « honteux » de sa vie et, de l'avis du youtubeur, c'était une sorte de vengeance.

(Photo : capture Twitter/ @AlexTienda)

« Cher @Adela_Micha, je vois que le fait de vous avoir refusé l'entretien (à cause du mauvais traitement que vous avez subi lors de l'entretien précédent) vous a amené à fouiller mon passé pour rire de mon travail. Si cela vous aide, je partage cette vidéo où je vous raconte cette anecdote amusante : https://youtu.be/FNKPubyYm8o », a écrit Alex Tienda dans son premier tweet, car il lui semblait que Micha essayait de l'embarrasser avec quelque chose qui s'est déjà passé depuis longtemps.

Dans son émission Me lo a dit à Adela, la présentatrice a montré un fragment de l'émission Caso Cerrado dans lequel le youtubeur venait se plaindre de son partenaire pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec des légumes. Dans la capture d'écran partagée par Alex Tienda, le conducteur a été montré en train de rire de la situation comme s'il s'agissait de quelque chose de douloureux.

« De Case Closed à l'Ukraine : c'est le jour où le youtubeur s'est rendu à Caso Cerrado pour « poursuivre » sa femme pour avoir eu des relations sexuelles avec des légumes », a écrit Adela Micha sur ses réseaux pour annexer la vidéo.

Il convient de noter que Caso Cerrado est un programme où les histoires des personnes qui y participent sont dramatisées et exagérées pour être diverties devant les téléspectateurs, cela ne signifie pas qu'il s'agit de situations fictives et absolument inventées ; mais ce ne sont pas non plus de véritables jugements ou des copies fidèles de chaque biographie de la personne.

Adela Micha a présenté un extrait du programme (IG : adelamicha)

La vidéo partagée par Alex Tienda a été publiée en 2014 et dans celle-ci, il a expliqué qu'il s'était rendu à Miami pour participer au programme Telemundo et la production a demandé à tout le monde de raconter les anecdotes qui les avaient le plus marqués, il a donc décidé de raconter une expérience pleine de bêtises ; plus tard, les scénaristes construit divers étuis pour le tournage.

L'histoire que le youtubeur devait présenter était précisément que, que sa petite amie avait une sorte d' « obsession » pour la nature au point qu'il avait des relations sexuelles avec des fruits, il semblait donc tout à fait inapproprié ou déplacé qu'Adela Micha ait essayé de le ridiculiser avec cette anecdote.

« (La vidéo date d'il y a 7 ans et nous en avons tous ri en son temps, mais elle fonctionnera sûrement pour vous). Je t'envoie un gros câlin ! » , a écrit Alex Tienda pour mettre fin à son tweet. Jusqu'à présent, Adela Micha n'a pas répondu sur ses propres réseaux sociaux.

Adela avait déjà eu une autre controverse Cuartoscuro : photos

Ce n'est pas la première controverse à laquelle s'engage ce communicateur, car en décembre 2021, Adela Micha a été vivement critiquée par le public. après avoir fait des déclarations douloureuses alors que l'actrice Silvia Pinal était hospitalisée dans un hôpital de Mexico pour des problèmes liés à l'hypotension, à une infection des voies urinaires et à un résultat positif pour COVID-19.

Au milieu de cette combinaison de souffrances, la journaliste pensait que l'image ne serait pas du tout encourageante pour la dernière diva du cinéma d'or mexicain, elle s'est donc aventurée à demander à son équipe de l'émission de radio qu'elle dirigeait de préparer du matériel pour qu'elle soit diffusé en hommage.

