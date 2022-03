La Paz, 18 mars Chaque jour, William Ferrufino marchait quatre heures par jour pour se rendre à son école. En chemin, il a été frappé par les couleurs d'un oiseau, à tel point qu'il a commencé à observer son mode de vie, ses nids et a même appris son chant sans savoir que des années plus tard, il deviendrait l'un des « héros » de la conservation d'un des oiseaux endémiques de Bolivie. Les 15 kilomètres qu'il a dû parcourir pour étudier, de la communauté Sumaya à Aten, dans la municipalité d'Apolo dans le département de La Paz, l'ont rapproché du palkachupa, un oiseau endémique de Bolivie, qui en quechua signifie « queue fendue ou queue coupée », raconte Efe Ferrufino. Son engagement volontaire en faveur de la préservation de ces oiseaux lui a valu d'être reconnu comme « Disney Conservation Hero », un prix décerné à 15 personnes à travers le monde pour leur contribution à la protection de la faune et des habitats naturels. Ferrufino, qui fait partie du peuple indigène de los lecos, commente que la première chose qui l'a captivé chez cet animal est la couleur jaune de ses plumes et la fourchette dans sa queue. Petit à petit, il a commencé à observer qu'il y avait plusieurs spécimens de cet oiseau sur son chemin et il a appris à reconnaître leurs nids et leur chant. Son intérêt a transcendé au fil des ans et il a appris à siffler, ressemblant au chant des palkachupas. Avec cela, il les a identifiés et visualisés. « La vocalisation est très douce, le chant peut être entendu à 50 mètres, si vous êtes un expert, le chant de cette espèce aide beaucoup à les visualiser », explique Ferrufino. Avec toutes les connaissances qu'il avait sur cette espèce, plusieurs biologistes l'ont contacté pour devenir son guide et les aider à trouver des spécimens pour les étudier et mener des recherches pour leur conservation. C'est grâce à ces recherches et discussions avec des biologistes qu'il a commencé à en apprendre davantage sur cette espèce et à comprendre l'importance de sa préservation, ainsi qu'à identifier les facteurs qui la menaçaient. En 2010, il a collaboré à un suivi de cette espèce et a dénombré au moins 800 spécimens, mais il estime qu'ils le sont aujourd'hui « beaucoup moins », puisque le bétail et « l'ouverture des routes » détruisent une partie de leur habitat. « La réduction des plantes et des arbres nécessaires à ces oiseaux affecte leurs populations, nous voyons de moins en moins de nids », souligne-t-il. UNE RÉSERVE POUR LES OISEAUX Constatant l'impact de l'habitat des palkachupas, les communautés d'Apollo et l'association civile Armonía ont décidé de préserver l'habitat de cette espèce importante et de préparer une réserve pour ces oiseaux. Sur place, ils ont planté certaines des plantes et des arbres affectés par l'agriculture et l'élevage, tels que le Higuerón ou le Mapajo ou le Yuri, où les palkachupas ont installé leurs nids. « Il existe au moins sept espèces qui sont les plus communes où les oiseaux font leur nid ou se nourrissent de leurs fruits nécessaires à la préservation de ces oiseaux », a déclaré Ferrufino. C'est pourquoi il est « crucial » que cette réserve dispose d'un personnel et d'un soutien financier suffisants pour surveiller cette espèce sur place. « Maintenant, elle n'a plus de fonds, elle est paralysée, mais c'est comme une réserve communautaire qui peut représenter un grand potentiel touristique qui aide également les communautés », explique le Bolivien. Ferrufino est également chargé de parler de cette espèce aux enfants afin qu'à l'avenir, ils s'occupent également des populations de ces oiseaux qui ne se trouvent que dans le parc Madidi, l'une des réserves naturelles les plus riches en biodiversité au monde. LE PRIX Ferrufino a appris qu'il a été choisi comme l'un des récipiendaires du prix « Disney Hero » grâce à un appel téléphonique de biologistes de Wildlife Conservation (WCS) et qu'il recevra 1 500$. « Pour moi, c'était beaucoup d'excitation et de joie, nous, les défenseurs de l'environnement, nous sommes très peu nombreux, mais cela me pousse à suivre ce travail que je fais volontairement et parce que j'aime le faire », a déclaré Ferrufino. Il a ajouté qu'il faisait ce travail depuis 22 ans « sans aucun intérêt », mais qu'il savait qu'il est important de préserver la nature et les espèces du pays. « L'important est de faire ce que nous voulons et de valoriser ce que nous avons avant qu'il ne disparaisse », a déclaré Ferrufino. Actuellement, il est engagé dans l'artisanat avec une entreprise communautaire et ils fabriquent des porte-clés et des plateaux, entre autres, pour vendre à la population. Yolanda Salazar