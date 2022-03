Vladimir Poutine s'est entretenu avec Emmanuel Macron et a accusé l'Ukraine de « crimes de guerre »

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à son homologue français Emmanuel Macron que les forces ukrainiennes sont coupables de « nombreux crimes de guerre » et que les troupes russes font « tout leur possible » pour empêcher des morts civiles, a rapporté le Kremlin.

Dans cette conversation, « l'attention a été attirée sur les nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité ukrainiennes, y compris des attaques massives à la roquette et à l'artillerie contre des villes du Donbass », une région de l'est de l'Ukraine contrôlée par des groupes pro-russes, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Poutine a déclaré à Macron que l'armée russe « faisait tout son possible pour préserver la vie de civils pacifiques, y compris en organisant des couloirs humanitaires pour une évacuation en toute sécurité », selon le Kremlin.

Un habitant de Marioupol dans un appartement endommagé par les bombardements russes (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Dans l'appel téléphonique, qui était une « initiative française », a noté la source présidentielle russe, les deux dirigeants ont également évoqué les pourparlers en cours entre Moscou et Kiev pour mettre fin à l'opération militaire en Ukraine.

En réponse, Macron a appelé Poutine à prendre des mesures « concrètes et vérifiables » pour la levée du siège de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat et permettant l'accès humanitaire.

Au cours d'une conversation téléphonique d'une heure et dix minutes, selon l'Elysée, Macron a réitéré son « extrême inquiétude » face à la situation dans cette ville, assiégée par les troupes russes depuis près de trois semaines et disposant à peine de fournitures de base en nourriture, médicaments, eau potable, gaz ou électricité.

Dans le même temps, le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhailo Podoliak a déclaré que les déclarations de la Russie sur les négociations visant à mettre fin au conflit visent à « créer des tensions dans les médias », tout en soulignant que les positions ukrainiennes restent fermes.

Photo de dossier du président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec ses responsables gouvernementaux le 10 mars 2022 (Spoutnik/Mikhaïl Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Dans un message publié via son compte sur le réseau social Twitter, Podoliak a déclaré que les communiqués de la Russie sur le dialogue « ne sont que ses demandes ».

« Toutes les déclarations visent, entre autres, à provoquer des tensions dans les médias », a-t-il ajouté, notant que les positions de Kiev « n'ont pas changé : cessez-le-feu, retrait des troupes et solides garanties de sécurité avec des formules concrètes ».

Dimanche, il est apparu que les équipes de négociation avaient commencé à percevoir certains points de contact dans les pourparlers pour un cessez-le-feu et la suspension de l'invasion russe en Ukraine, bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à des positions concrètes.

Aucune des deux équipes de négociation n'a voulu faire de demande en public. Jusqu'à présent, on savait que la Russie exigeait que l'Ukraine reconnaisse les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, oublie ses aspirations pour la Crimée et promette qu'elle ne rejoindrait jamais l'OTAN, exigences inacceptables en principe pour l'Ukraine.

