Vive Latino à travers son histoire : plus d'un millier de groupes au cours des 22 ans du festival

Le Festival ibéro-américain de la culture musicale Vive Latino est de retour sur les rails avec l'édition 2022, après deux ans sans action en raison du Pandémie de COVID-19 qui a mis en échec tout le monde.

Mais ce n'est pas une situation inconnue pour le festival, en fait, il a traversé une période difficile lors de la pandémie de grippe A H1N1 en 2009 qui n'a forcé qu'un changement de date, mais il est resté debout.

C'est sans aucun doute le festival le plus ancien, mais aussi le plus grand, le plus imposant et le plus important de l'industrie musicale mexicaine, puisqu'il a ouvert ses portes au rock, au reggae, au metal ou au rap, ainsi qu'au groupe nordique, cumbia, tropical, électronique ou trap.

La réunion presque annuelle de l'Autodromo Hermanos Rodríguez s'est développée de telle sorte qu'elle est passée de quelques étapes à un montage à l'intérieur de la scène indienne, Escena et Telcel, des tentes VL et Intolerante, un ring Lucha Libre, une Comedy House, une scène de « Moments » et des espaces même pour des ateliers, des conférences, signature d'autographes, vente de marchandises, nourriture, toilettes, expositions, etc.

La VL a été reconnue pour avoir ouvert les portes à de nombreux genres et projets à travers le monde (AP Photo/Rebecca Blackwell, archives)

Mais passons aux vrais protagonistes de l'histoire, ceux qui, sur les scènes, avec leurs instruments assemblés et venus du monde entier, ont joué pour plus de 150 000 personnes lors d'une journée rock and roll qui, en 2014, par exemple, a duré 4 jours pour les célébrations du 15e anniversaire du Festival.

Les données, avec la dernière mise à jour en 2022, ont montré qu'un total de mille 108 groupes de 45 pays ont joué en 22 ans sur les multiples scènes du « Vive », avec un total de 1 743 concerts.

Tout au long de cette période, les tribunes et les cours incurvées du Festival ibéro-américain de culture musicale ont vu naître de nombreux projets nationaux et internationaux, malheureusement, il les a également vus séparés, mais il a réussi à en réunir quelques autres, ou il a été témoin du décollage de carrières solo et malheureusement aussi vu mourir à une petite quantité.

Dans les chiffres, le Mexique est également dominant, étant bien entendu le pays où la proposition musicale est née. Au total, 582 bandes nationales sont passées par ses scènes, atteignant la limite de 85 groupes locaux en 2012.

Tout au long de son histoire, Vive Latino a accueilli sur ses scènes plus d'un millier de groupes pour le plus grand plaisir de plus de 100 000 personnes à l'Autodromo Hermanos Rodríguez (Photo Art : Jovani Pérez)

Ce chiffre contraste avec l'année où le festival a accueilli le plus grand nombre de groupes. Pour l'édition 2014, il y avait un total de 162 groupes dont seulement 80 étaient mexicains, 55 d'Ibéro-Amérique et 25 autres d'autres latitudes.

Les 10 représentations de Liquits, un groupe de rock alternatif de Mexico, se distinguent pour la première fois au Vive Latino 2001 et ont dit au revoir non seulement au festival, mais aussi aux scènes de musique en 2019, mettant fin à leur temps en tant que groupe.

Il est suivi en nombre, également de Mexico, La Gusana Ciega, Zoé et Pantheón Rococo, ainsi que des Mexicains, de Ciudad Satelite, de DLD avec un total de 9 participations chacun, estiment que le centre du Mexique est la zone la plus dominante.

Plus tard, avec 8 concerts, Ely Guerra et El Gran Silencio, des projets de Monterrey, Nuevo León, nord du Mexique, tout comme Julieta Venegas, née aux États-Unis, mais basée à Tijuana depuis son enfance et enfin les capitales de La Lupita et Molotov.

Les groupes mexicains les plus populaires ont joué au Vive Latino (Fotoarte : Jovani Pérez)

Si nous parlons de groupes étrangers, le sujet nous donne beaucoup à discuter, mais nous ne pouvons pas nier que la curation a été d'un très bon niveau. L'Argentine se distingue parmi les nationalités les plus demandées, suivie par les États-Unis, étonnamment, l'Espagne, le Chili et même la Colombie.

Cependant, les groupes qui se produisent le plus souvent au festival Vive Latino depuis 22 ans viennent de la République argentine. Babasonics avec 9 apparitions, The Authentic Decadents avec 8 concerts et avec 5 Bersuit Vergarabat, Los Caligaris, Fabulosos Cadillacs, Los Pericos et All Your Dead.

Dans ce dernier rang, celui des « pentaconciertos » du festival musical et culturel, se trouvent également Los Bunkers de Chile, qui se sont séparés après un concert au Vive Latino, ainsi que Los Tres et Lucybell de même nationalité, enfin du Venezuela, Public Disorder et Los Amigos Invisibles.

Mais il n'y a pas de groupe anglo-saxon à l'ordre du jour, qui, bien qu'il s'agisse d'un festival entièrement ibéro-américain, a donné des espaces à d'autres pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, notamment l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Finlande, le Japon, l'Afrique du Sud et d'autres.

Les groupes étrangers qui ont joué le plus au Vive Latino (Fotoarte : Jovani Pérez)

Si nous devions mettre en avant plusieurs artistes des nations précédentes, il pourrait s'agir, sans démériter le travail des autres, The Cardigans, Snow Patrol, The Chemical Brothers, Gorillaz, Blur, The Specials, Madness, Morrissey, Noel Hallagher, Robert Plant, Save Ferris, Marky Ramone, Pixies, Rancid, Jane Aden Diction, Limp Bizkit, Korn, Empire Of The Sun, Tokyo Ska Paradise Orchestra et The Prodigy, dont le chanteur Keith Flint est décédé en 2019, entre autres.

C'est donc l'un des festivals qui transgressent l'histoire de la musique au Mexique, et tout comme nos parents en ont parlé, nos enfants seront impatients d'y aller et, espérons-le, nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants videront les cendres de leurs grands-parents rock and roll dans le Sun Forum CDMX.

