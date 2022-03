Vidéo : Pautips a révélé les raisons pour lesquelles il n'a pas été opéré au visage

Une grande controverse a éclaté sur les réseaux sociaux après que le chirurgien plasticien Juan Diego Otálvaro a révélé certaines des interventions esthétiques possibles que certaines personnes célèbres ont subies, recevant une forte réponse de Luisa Fernanda W qui lui a assuré que plusieurs de celles qu'il avait mentionnées n'étaient pas vraies, le débat sur les autres célébrités est à nouveau lancé.

À cette occasion, Paula Galindo, plus connue dans le monde des générateurs de contenu sous le nom de Pautips, était Paula Galindo, qui dans une série de « questions et réponses » sur son compte Instagram, a dit à ses abonnés quelles chirurgies elle avait subies et lesquelles elle n'avait pas, mais qu'elle voulait depuis longtemps effectuer.

Pautips, qui exécutait la dynamique qu'il appelait « vérité ou mensonge », a été interrogé par un adepte qui voulait savoir si ses lèvres étaient naturelles ou avaient été injectées.

« Je n'ai pas vraiment touché mon visage, aujourd'hui je regardais une interview qu'ils ont faite avec Bella Hadid sur toutes les chirurgies qu'elle a subies... J'ai des implants mammaires, mais la vérité, c'est que je voulais faire mon nez, la bichectomie, mais je suis très lâche », a déclaré l'influenceuse à travers ses 'InstaStories'.

De même, alors que Pautips se trouvait dans ce qui semble être la salle d'attente d'un aéroport, dans sa réponse, il a ajouté que le dessin du sourire a été fait dans sa bouche.

« Ils m'ont mis des facettes et mes dents se sont allongées, je pense que ma bouche a une autre structure à cause de cela, mais je n'ai jamais injecté mes lèvres, j'ai toujours mon nez, j'ai mes pattes, je n'ai pas enlevé mes joues, donc non, rien », a conclu Galindo.

Voici le contenu complet de Pautips :

Il est à noter que la femme profite actuellement d'un voyage à travers le Mexique avec son partenaire. La réponse de Bogotana a été reproduite par le portail de divertissement « Faranduleando ando » où elle dépasse 850 vues avec plus de 20 likes.

Actuellement, Paula Galindo est en couple avec Ronald Moscoso, qui agit également en tant qu'influenceur. Cependant, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur la façon dont l'étincelle est née entre les deux personnages, car plusieurs commentaires ont souligné que « Pautips » aurait entravé la relation de Moscoso avec Yovana Mendoza, qui travaille également comme influenceuse et est connue sous le nom de Rawvana.

En octobre 2021, la question a été envoyée par ses abonnés, qui l'ont constamment interrogée sur le fait qu'elle avait arraché le couple à l'un de ses amis. Elle a donc été franche en indiquant que ce n'était pas ainsi que les choses se passaient.

Le 20 janvier, l'influenceur a approfondi un peu cette réponse :

« Je vais donner une brève explication. Nous nous sommes rencontrés à cause d'elle, mais ils n'avaient plus rien. Même... J'ai été complice du mari actuel de Yovana, dans ses sollicitations. Quand je les ai rencontrés, ils n'avaient plus rien et je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Même ainsi, elle est déjà mariée, elle a déjà eu un enfant, et je ne pense pas qu'elle ait de problème à ce qu'on soit ensemble. Alors si elle ne l'a pas, pourquoi le feriez-vous ? », a déclaré Galindo à partir de ses histoires Instagram.

