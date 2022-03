Verstappen devance Ferrari dans un deuxième temps libre à Bahreïn

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le dernier champion du monde, a été le plus rapide ce vendredi lors de la deuxième séance d'entraînement libre pour le Grand Prix de Bahreïn, le premier du Championnat du monde de Formule 1, organisé sur le circuit de Sakhir, à la périphérie de Manama, la capitale du royaume arabe susmentionné. Lors de son meilleur tour, Verstappen a parcouru, avec des pneus tendres, les 5 412 mètres de la piste bahreïnite en une minute, 31 secondes et 936 centièmes, 87 de moins que le Monégasque Charles Leclerc et avec 584 devant l'Espagnol Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari, qui ont également remporté leurs temps avec des pneus tendres. Les essais libres seront terminés ce samedi, quelques heures avant la qualification qui commandera la grille de départ de la course du dimanche, prévue à 57 tours pour compléter un parcours de 308,2 kilomètres. CHEF arh/lm