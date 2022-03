Une employée de Burger King a tué un client avec qui elle s'est disputée

Miami, 18 mars Une employée d'un restaurant de restauration rapide à Miami a été arrêtée après qu'elle aurait tiré sur un client avec qui elle s'était disputée, ont rapporté vendredi les médias locaux. La fusillade s'est produite sur le parking du restaurant Burger King, dans le nord-ouest de Miami, qui opère sous franchise, et on ne sait pas si le client a été blessé alors qu'il quittait les lieux avant l'arrivée des policiers sur place. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu l'employé se disputer avec un client à l'intérieur du restaurant pour des raisons inconnues. Puis ils sont tous les deux sortis sur le parking et là la discussion est montée et elle a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs fois sur la voiture de la cliente, selon la police. La détenue a été identifiée comme étant Shateasha Monique Hicks, âgée de 30 ans. Ses proches, qui se sont présentés au restaurant en apprenant l'arrestation, ont déclaré aux médias que le client qu'il aurait abattu lui avait jeté de la mayonnaise au visage lorsqu'il l'a soigné. Selon la chaîne d'information Local 10, un porte-parole de Burger King a déclaré qu'il ne pouvait pas donner de détails sur ce qui s'est passé parce qu'il faisait toujours l'objet d'une enquête, mais a souligné que cet événement contredit les valeurs de la marque.