Un juge de la Cour suprême du Brésil ordonne le blocage des télégrammes, application clé pour Bolsonaro

Un juge de la Cour suprême fédérale du Brésil a ordonné vendredi le blocage de Telegram, un médium clé pour le président Jair Bolsonaro et ses partisans face aux élections, estimant que la plateforme populaire ne collabore pas avec les autorités ni ne combat la désinformation.

Le juge Alexandre de Moraes a déclaré que la plateforme « avait cessé de participer aux ordonnances du tribunal » à plusieurs reprises et avait déterminé « la suspension complète et complète des opérations de Telegram au Brésil », dans la décision publiée sur le site Web du STF.

La plateforme populaire, d'origine russe et basée à Dubaï, est installée sur 53 % des téléphones mobiles brésiliens et connaît la croissance la plus rapide au Brésil, selon la Cour électorale supérieure.

Et c'est la clé de la stratégie électorale du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui défend la liberté d'expression illimitée, conformément à la plateforme.

Dans sa décision, qui répond à une demande de la police fédérale, le juge a donné 24 heures à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) pour « prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la mesure ».

Il a également appelé les entreprises Apple et Google et les fournisseurs d'accès Internet au Brésil à adopter des mécanismes dans les cinq jours pour rendre l'utilisation de l'application irréalisable dans le pays.

La suspension « complète et complète » de Telegram durera « jusqu'au respect effectif des décisions judiciaires rendues précédemment », a précisé le juge, qui a infligé une amende quotidienne de 100.000 reais, soit environ 20.000 dollars, aux entreprises qui violent son ordonnance.

Vendredi après-midi, l'application fonctionnait toujours.

Parmi les ordres non exécutés par Telegram qui ont conduit à son blocage, Moraes cite le maintien de profils ouverts liés au blogueur bolsonariste Allan dos Santos, qui fait l'objet d'une enquête pour diffusion de désinformation, ainsi que le manque de collaboration dans les affaires d'abus sexuels sur mineurs et de pornographie juvénile.

Il rappelle également que le Tribunal électoral suprême du Brésil a tenté sans succès de convoquer des représentants de Telegram à une réunion pour que l'entreprise collabore à la lutte contre la désinformation face aux élections présidentielles d'octobre, comme Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube et Kwai ont été compromis.

- Une mesure « pas surprenante » -

La plate-forme, qui a fait l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction dans plusieurs pays, tels que l'Inde et la Russie, est depuis longtemps dans la ligne de mire des autorités brésiliennes, particulièrement contrariées par le fait que la société n'a pas de représentation juridique au Brésil et ne répond pas à leurs demandes. afin d'éviter une avalanche de désinformation lors des élections d'octobre comme celle qui a secoué la campagne électorale de 2018, notamment via WhatsApp.

« La mesure n'est ni surprenante ni inattendue et aura de grandes répercussions politiques et électorales », a commenté Pablo Ortellado, coordinateur du Digital Political Debate Monitor, sur Twitter.

Pour le professeur, le blocus laisse à Telegram deux alternatives : « Soit il répond à la justice brésilienne pour éviter de perdre l'un de ses plus grands marchés (...), soit il sera définitivement bloqué, ce qui ferait bouger l'un des principaux éléments des campagnes électorales ».

Depuis des mois, Bolsonaro concentre son adhésion à des groupes et chaînes Telegram, après avoir vu certains de ses messages sur Youtube, Twitter et Facebook supprimés en raison de fausses informations.

Dans un message publié sur Twitter ce vendredi matin, Bolsonaro a déclaré, en annonçant l'investiture d'une œuvre du gouvernement : « Chaque jour, notre télégramme apporte de nombreuses actions d'intérêt national, malheureusement omises par beaucoup ».

« Soyez les bienvenus et partagez la vérité », a-t-il écrit, faisant la promotion de sa chaîne sur Telegram.

Contrairement à d'autres applications, Telegram autorise des groupes allant jusqu'à 200 000 personnes, des chaînes sans limite d'utilisateurs et ne modère pratiquement pas le contenu, de sorte que le potentiel de propagation du contenu viral est infini.

En outre, il a des discussions secrètes et les messages peuvent être autodétruits.

Sur son site Web, il se vante de « veiller à ce qu'aucun gouvernement ou bloc de pays partageant les mêmes idées ne puisse envahir la vie privée et la liberté d'expression des personnes ».

