Un fémicide en série mexicain âgé de 72 ans condamné à la prison à vie

Mexico, 18 mars Andrés « N », un féminicide en série mexicain, a été condamné vendredi à la prison à vie pour le meurtre d'une femme après avoir appris jeudi qu'il avait été reconnu coupable. « Le bureau du procureur général de l'État du Mexique (FGJEM) a obtenu une peine de prison à vie pour Andrés Filomeno Mendoza Celis, pour un fémicide survenu dans la municipalité d'Atizapán, en mai 2021 », a déclaré le bureau du procureur général de l'État du Mexique dans un communiqué. En plus de la condamnation à perpétuité, Andrés « N » doit payer 448 100 pesos (environ 22 006 dollars) à titre d'amende et 1,34 million de pesos (65 807 dollars) à titre d'indemnisation pour les dommages. L'audience a eu lieu devant les tribunaux pénaux de la municipalité de Tenango del Valle. Le meurtre de Reyna « N » pour lequel il a été condamné a eu lieu en mai 2021. « Cette personne a été reconnue coupable de ce crime commis le 14 mai 2021, dans le cadre du grief d'une femme de 34 ans, assassinée et démembrée à l'intérieur d'un bâtiment de la rue Margaritas, dans le quartier de Lomas de San Miguel, à Atizapán, qui était habité par la personne maintenant condamnée », a expliqué le Bureau du procureur. L'homme a été arrêté en juin dernier dans la municipalité d'Atizapán, dans l'État central du Mexique. L'affaire a choqué le pays car le meurtrier présumé aurait avoué avoir commis plus de 30 crimes au cours des deux dernières décennies, selon les médias locaux. Les autorités ont découvert plus de 4 300 restes squelettiques provenant de 19 corps différents, dont six ont été identifiés. « À la suite des enquêtes menées jusqu'à présent, il a été possible d'établir que ce sujet pouvait être lié au meurtre d'autres personnes », a déclaré le parquet de l'État en juin. Le scandale a éclaté alors que le Mexique était confronté - et est toujours confronté - à une crise de violence sexiste avec plus de 10 femmes tuées chaque jour, selon ONU Femmes. Le gouvernement mexicain a enregistré 1 004 victimes de féminicide en 2021, tout comme les meurtres criminalisés motivés par la violence sexiste, soit 2,66 % de plus qu'en 2020. CHEF AI/JMRG/JRH (photo)