Tonala enregistre un tremblement de terre de magnitude 4.0

La ville de Tonala a connu un tremblement de terre d'une magnitude de 4,0 et d'une profondeur de 16 kilomètres. Les



informations préliminaires indiquent que le tremblement de terre s'est produit aujourd'hui à 23h23 heure locale (5h23 UTC), avec un épicentre de 133 km au sud-ouest de la ville dans l'État du Chiapas.

En raison des récents événements, les dégâts matériels et le nombre de victimes du mouvement tellurique dans l'État du Chiapas ne sont pas quantifiés.



Face à une activité sismique importante, le Centre national de prévention des catastrophes (Cenapred) recommande de ne pas tomber dans des rumeurs ou de fausses nouvelles et de ne signaler qu'à des sources officielles, telles que les autorités de la protection civile, locales et étatiques, ainsi que fédérales.



Après un tremblement de terre, vérifiez si votre maison est endommagée, n'utilisez votre téléphone portable qu'en cas d'urgence, ne portez pas d'allumettes ou de bougies tant que vous ne vous êtes pas assuré qu'il n'y a pas de fuite de gaz et n'oubliez pas qu'il peut y avoir des répliques du tremblement de terre, il est donc important d'être vigilant.



Vous pouvez également prendre les mesures suivantes avant un tremblement de terre : préparer un plan de protection civile, organiser des exercices d'évacuation, identifier les zones de sécurité à la maison, à l'école ou sur le lieu de travail, et préparer un sac à dos d'urgence.



Pendant un tremblement de terre, restez calme et restez dans un endroit sûr, éloignez-vous des objets susceptibles de tomber ; si vous êtes dans un véhicule, garez-vous et éloignez-vous des bâtiments, des arbres et des poteaux ; et si vous êtes sur la côte, éloignez-vous de la plage et réfugiez-vous dans les zones hautes.

Activité sismique au Mexique

la première fois que le Mexique subit ce type d'assaut de la nature.Ainsi, en 1985 et 2017, des mouvements sismiques ont provoqué d'énormes destructions dans le pays. Bien que ces deux soient les plus reconnus aujourd'hui, ils ne sont pas les plus importants du territoire.

Le 28 mars 1787, un Oaxaca colonial a été secoué par ce qui a été le plus fort tremblement de terre enregistré au Mexique jusqu'à présent. D'une magnitude de 8,6, il a été suivi d'un tsunami qui a dépassé les côtes à 6 kilomètres.

Les experts du Centre d'instrumentation et d'enregistrement sismique (CIRES) estiment qu'il sera possible de reproduire des situations similaires dans un proche avenir. Ces conclusions sont issues d'une étude datée de 2009 qui visait à analyser l'événement susmentionné. Il a été dit alors qu'il pourrait y avoir des tremblements de terre d'une ampleur similaire sur les côtes du Mexique et de l'Amérique centrale. En effet, cette zone présente un grand potentiel d'événements de nature géologique, étant donné son emplacement dans la brèche de Guerrero.

Des

tremblements de terre comme celui-ci rappellent aux Mexicains les pires souvenirs des tremblements de terre de 1985 et 2017, lorsque la ville de Mexico et d'autres États ont été paralysés par les conséquences choquantes de chacun d'eux.

Quant à 1985, cela s'est produit le 19 septembre de cette année-là à 7h19 heure locale (13h19 UTC), avec un épicentre dans l'État de Guerrero et une magnitude de 8,2. Depuis lors, on croyait que rien de tel ne se reproduirait, mais, par coïncidence, cela s'est produit à nouveau exactement 32 ans plus tard.

L'année 2017 a été enregistrée à 13h14 locales (18h30 UTC) avec un épicentre aux frontières des États de Puebla et Morelos et a laissé un total de 369 morts dans le centre du pays.

