Spotify Chili : les 10 chansons les plus jouées de ce vendredi 18 mars

L'offre musicale n'a jamais été aussi étendue qu'aujourd'hui, il est donc facile pour plus d'une personne de se sentir dépassée. Cependant, avec l'émergence de plateformes telles que Spotify, il est devenu plus facile de se tenir au courant des plus populaires du moment.

Spotify a fourni à ses utilisateurs des listes de lecture où ils peuvent consulter les actualités et les chansons qui conquièrent le public chilien.

Du reggaetón, de la pop, des ballades et de la musique régionale, ce sont les tubes les plus populaires au Chili ce vendredi 18 mars :

1. ULTRA SOLO

2. Une nuit à Medellín

Si nous parlons des gâtés du public, nous devons mentionner Cris Mj. C'est peut-être la raison pour laquelle « One Night in Medellín » fait ses débuts directement dans le classement à la deuxième place, puisqu'il a atteint un total de 405 799 vues.

3. Dis-moi que tu es

4. Dancing « Dancing

» d'El Jordan 23 et Standly rencontre un grand succès auprès des utilisateurs de cette plateforme, ayant accumulé 307 123 vues. Aujourd'hui, elle occupe toujours la quatrième position.

5. Bâton

6. Désespéré

Après avoir accumulé 259 963 vues, « Desperados » de Rauw Alejandro et Chencho Corleone reste à la sixième place.

7.

Les succès de MAMIII Harvesting sont synonymes de Becky G et KAROL G. Il n'est donc pas surprenant que leur nouvelle production, baptisée « MAMIII », ait débuté à la septième place à cette occasion. Qui d'autre pourrait se vanter d'avoir 251 902 vues pour la première entrée ?

8. Anti-grenouille

9. Put - Remix

Les

dernières nouvelles de Balbi El Chamako, El BAI, Marcianeke, Pailita, Young Cister, Jairo Vera, Harry Nach, Forest, Julianno Sosa, Franco le gorille et Cris Mj, « Ponle - Remix », entre en neuvième place sur la liste des favoris. Il a déjà été reproduit 196 530 fois. Qu'est-ce que l'avenir lui réserve ?

10. Mi Gata

Dans l'industrie de la musique, le Chili est l'un des pays les plus difficiles à conquérir, mais ceux qui y parviennent ont la garantie des portes du succès comme l'ont fait ces artistes. N'oubliez pas que ce top 10 est mis à jour toutes les 24 heures.

L'essor de Spotify

Fondée en 2006, la société d'origine suédoise a officiellement débuté ses activités en Europe le 7 octobre 2008 et s'est progressivement implantée dans le monde entier, étant actuellement présente dans 187 pays et proposant de la musique de plus de sept millions d'artistes.

Aujourd'hui, la plateforme de streaming a conclu des accords avec les labels Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre autres.

En

ce qui concerne le podcasting, Spotify a annoncé en novembre 2020 l'achat et l'acquisition de la plate-forme de publicité et de podcast Megaphone pour 235 millions de dollars, qui a servi à la monétisation des audios.

Selon les chiffres publiés par Spotify, il comptait 217 millions d'abonnés en 2019, qui sont passés à 345 millions en 2020 et en 2021, malgré la pandémie, ils ont atteint 365 millions d'abonnés, dont près de 50% sont des clients payants.

titre de modèle, Spotify a proposé aux artistes payants de son catalogue un prix fixe par chanson ou album vendu et accorde des redevances basées sur le nombre d'artistes joués en proportion du nombre total de chansons diffusées en streaming, contrairement à ses concurrents, qui paient pour les ventes physiques ou les téléchargements.

En outre, 70 % de ses revenus totaux vont aux détenteurs de droits d'auteur, principalement des maisons de disques, qui paient ensuite les artistes sur la base de leurs contrats individuels.

Il convient de noter qu'actuellement, tout le monde peut profiter du service gratuit Spotify, tant que vous êtes prêt à diffuser des publicités et à des restrictions telles que l'impossibilité de sauter certaines chansons.

EN SAVOIR PLUS :

Plus d'actualités En

savoir plus sur le streaming