Avec un but de l'Argentin Leonardo Sequeira, Queretaro a battu l'Atletico San Luis 2-1 jeudi dans le match qui a donné le coup d'envoi de la 11e journée du tournoi de football mexicain Clausura-2022 disputé au stade Morelos.

À la 15e minute, l'Argentin Rubens Sambueza a raté l'occasion de mener l'Atlético en tirant un penalty qui a été sauvé par le gardien uruguayen Washington Aguerre.

Les 'White Roosters' de Queretaro ont marqué 1-0 à 61 avec un penalty qu'Angel Sepulveda a pris à la gauche du gardien argentin Marcelo Barovero qui s'est jeté sur son côté droit.

Le 1-1 de l'équipe de San Luis a atteint 67 et a été marqué par l'Espagnol Unai Bilbao avec un tir au poteau droit qui a surmonté le lancer d'Aguerre.

La victoire des « White Roosters » a été consommée à 77 ans lorsque Sequeira a signé 2-1 avec une tête dans la petite zone.

Avec ce résultat, Queretaro a atteint 11 points et l'Atletico San Luis s'est retrouvé avec 10 points.

Ce match a été joué au stade Morelos et non au stade La Corregidora, domicile habituel de Querétaro, par précaution à la visite de l'Atlético San Luis ; ces équipes entretiennent une rivalité connue sous le nom de « classique de la 57 » - en raison de la route qui relie les deux villes - et qui a connu des épisodes de la violence avant.

Bien que cet engagement ait été réalisé à huis clos, il a été protégé par 200 éléments de sécurité.

Ce jour-là, deux classiques auront lieu. Samedi, au stade Universitario, les Tigres de l'attaquant français André-Pierre Gignac, leader du tableau des buteurs, accueilleront Monterrey dans la classique royale, qui s'accompagnera d'une série de trois victoires consécutives.

Dimanche, au stade de Jalisco, les « Zorros » de l'Atlas, champions de football aztèques en titre, accueilleront les « Chivas » de Guadalajara dans le classique tapatio.

—Les résultats de la journée

-Jeudi

Querétaro-Atletico San Luis 2-1

-Vendredi

Puebla Santos

-Samedi

Tigres-Monterrey

Pachuca-Cruz Azul

Amérique-Toluca

Atlas-Guadalajara

Mazatlan-León

Tijuana-Juarez

Postes :

- Pts J G E P GF GC DIF

1. Pachuca* 22 9 7 1 20 8 12

2. État de Puebla 21 10 6 3 1 18 9 9

3. Tigres* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Atlas 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Cruz Azul 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Monterrey* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Léon 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. Guadalajara 12 10 3 3 4 15 14 1

10. Pumas* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. Saints 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. Querétaro 11 11 2 5 4 10 15 -5

14. Tijuana* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. Atlético San Luis* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. Juarez 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. Amérique 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. Mazatlan* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*Ils ont un match en attente

Str/AG