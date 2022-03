Quartararo, Dixon et Migno dominent à Mandalika

Juan Antonio Llados Lombok (Indonésie), 18 mars Le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), le Britannique Jake Dixon (Kalex) et l'Italien Andrea Migno (Honda) ont dominé la première journée d'essais libres du Grand Prix de MotoGP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika. Quartararo, qui avait eu des problèmes électroniques au début de la deuxième et dernière manche de la journée, a réussi à les surmonter pour reprendre des positions jusqu'à ce qu'il soit le leader de la séance et de la journée, même si ce n'était que 30 millièmes de seconde sur son propre coéquipier, Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1). La note négative de la journée a été la piètre performance globale des pilotes Honda, en particulier les dirigeants de l'équipe Repsol Honda, ainsi que les dernières chutes du vainqueur au Qatar, l'Italien Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) et Marc Márquez. Ni Bastianini ni Márquez n'ont subi de dommages physiques, bien que dans le cas du second, le « revolcone » ait été considérable et l'ait finalement empêché d'améliorer la vingt-deuxième position dans laquelle il a terminé. Márquez a eu jusqu'à trois « frayeurs », sous la forme d'une chute, pendant la séance, et le quatrième est venu l'accident, qui bien que spectaculaire, car dans la zone du virage onze où il est tombé, il va très vite, il ne semblait pas gravement blessé, mais si la pluie fait son apparition pendant la nuit, comme il semble que ce sera le cas, il pourrait condamner le pilote Repsol Honda à passer par le premier classement. Dans le même cas, son coéquipier Pol Espargaró, qui a été le plus rapide à l'entraînement de pré-saison à Mandalika, mais le coéquipier de Repsol Honda n'a pas eu beaucoup de succès lors de cette première journée et a terminé dix-neuvième, devant le champion du monde MotoGP 2020 Joan Mir (Suzuki GSX RR). Ils sont entrés dans le deuxième classement direct, en plus de Quartararo, Morbidelli, Johann Zarco, Jorge Martín et Enea Bastiniani, l'Australien Jack Miller, tous deux sur les pistes Ducati Desmosedici, l'Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), le Sud-Africain Brad Binder (KTM RC 16) et l'Espagnol Alex Rins (Suzuki GSX RR)) . Le Britannique Jake Dixon (Kalex) a battu son compatriote Sam Lowes (Kalex) à la fin de la première journée de Moto2 avec un meilleur temps final de 1:35 .897 et une avance de plus de quatre dixièmes de seconde sur l'Italien Celestino Vietti (Kalex), avec Sam Lowes (Kalex) à la troisième place, bien qu'il n'ait pas pu améliorer son en subissant une chute presque à la fin de la session. Parmi les Espagnols, Pedro Acosta (Kalex), quatrième, passe directement à la deuxième place, devant Augusto Fernández (Kalex), Fermín Aldeguer (Boscoscuro) et Albert Arenas (Kalex), avec Arón Canet (Kalex) neuvième, Manuel González (Kalex), dixième, Jorge Navarro (Kalex), onzième, et Marcos Ramírez (MV Agurez Sta) treizième. L'Italien Andrea Migno (Honda) était chargé d'établir la référence à la fin de la première journée d'essais libres Moto3, au cours de laquelle une seule chute a été enregistrée, et après avoir réduit la transalpine en douze secondes son record du matin, améliorant considérablement les conditions de la piste, pour rouler en 1:40 .960, presque trois dixièmes de seconde plus rapide que l'Espagnol Carlos Tatay (CFMoto) et l'Italien Dennis Foggia (Honda). CHEF JLL/OG