Prévisions vidéo en espagnol à 13H00 GMT

= TOP NEWS =

Bombardement près de l'aéroport de Lviv en Ukraine

LVIV : Les environs de l'aéroport de Lviv (Lviv), dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi par des « missiles » russes, selon le maire de cette ville.

(Guerre des conflits diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie — Maintenant disponible)

En attendant l'assaut russe, Odessa devient une forteresse

ODESSA, Ukraine : Le soldat fusionne dans une longue étreinte avec sa femme et sa fille, avant de se séparer à peine à la barricade qui bloque l'accès au sublime Opéra d'Odessa, une ville ukrainienne historique.

(Émeutes du conflit entre l'Ukraine et la Russie - Maintenant disponible)

La guerre en Ukraine complique le retour du tourisme à Cuba

VIÑALES, Cuba : À cheval devant les mogotes de Viñales, Taliv Hasis, un pharmacien néerlandais, dit avoir réalisé son rêve de visiter Cuba. Les touristes commençaient à revenir sur l'île, mais la guerre en Ukraine a ravivé l'incertitude pour cette industrie qui fait bouger l'économie cubaine.

(Tourisme Cuba Russie Ukraine - 19H00 GMT)

= AUTRES ACTUALITÉS =

Une quatrième personne retrouvée morte sous les décombres après une avalanche dans les Andes péruviennes

LIMA : Les sauveteurs ont retrouvé jeudi le corps sans vie d'une quatrième personne, sur huit disparues, à la suite de l'avalanche qui a ravagé plusieurs maisons dans un village andin du nord du Pérou mardi.

(Santé climatique au Pérou - Maintenant disponible)

L'Argentine ratifie un nouveau programme avec le FMI pour 45 milliards de dollars américains

BUENOS AIRES : Le Sénat argentin a approuvé jeudi un nouvel accord avec le Fonds monétaire international pour 45 milliards de dollars, avec lequel il évoque le spectre du défaut de paiement et tentera de freiner l'inflation galopante de plus de 50% par an.

(Dette du Parlement argentin - maintenant disponible)

Plusieurs ONG critiquées par le gouvernement Ortega ont été interdites au Nicaragua

MANAGUA : Le parlement du Nicaragua contrôlé par le gouvernement a interdit jeudi 25 ONG, dont plusieurs critiquent le gouvernement de Daniel Ortega, mais aussi une organisation humanitaire qui réalise des opérations chirurgicales gratuites sur des enfants présentant une fente palatine.

(Nicaragua, ONG, politique, gouvernement, presse, droits humains, opposition, droits des médias, parlement - 15H00 GMT

Ils demandent que l'armée salvadorienne reconnaisse la paternité du meurtre de journalistes néerlandais

SAN SALVADOR : Des proches et des organisations humanitaires ont demandé ce jeudi à l'armée salvadorienne de reconnaître son implication dans le meurtre de quatre journalistes hollandais il y a 40 ans, pendant la guerre civile (1980-1992), et que justice soit rendue aux victimes.

(ElSalvador Holland Justice Rights Press Forces armées de guerre - Maintenant disponible)

L'opposition vénézuélienne demande une date pour les élections présidentielles et prépare les primaires

CARACAS : Le leader vénézuélien Juan Guaidó a exigé jeudi une date pour la prochaine élection présidentielle, initialement prévue pour 2024, et a assuré que toutes les factions de l'opposition acceptent d'appeler à des primaires pour renouveler le leadership.

(Élections politiques américaines au Venezuela - Maintenant disponibles)

Le Mexique compte 37 000 corps non identifiés

MEXIQUE : Le Mexique a enregistré 37 000 corps non identifiés gisant dans des services médico-légaux et des tombes clandestines, a rapporté le gouvernement jeudi.

(Droits criminels disparus au Mexique - Maintenant disponible)