Poutine propose à Nabiulina un nouveau mandat à la tête de la Banque centrale russe

Moscou, 18 mars Le président russe Vladimir Poutine a présenté aujourd'hui à la Douma d'État ou Chambre des députés la candidature de l'actuelle gouverneure de la Banque centrale de Russie (BCR), Elvira Nabiulina, pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'organisme de réglementation. Le président de la Douma, Viacheslav Volodin, a chargé la commission parlementaire concernée d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du conseil des porte-parole, qui aura lieu lundi prochain, la confirmation de Nabiulina au pouvoir, a indiqué le Législatif sur sa chaîne Telegram. Nabiulina, 58 ans, dirige la BCR depuis 2013 et était auparavant conseillère du président russe (2012-2013) et du ministre du Développement économique (200-2012). Selon la Constitution de la Russie, la nomination du gouverneur de la Banque centrale doit être approuvée par la Douma d'État, ce qui est tenu pour acquis. Selon la loi fédérale réglementant l'activité de la BCR, la même personne ne peut pas occuper le poste de gouverneur pendant plus de trois périodes consécutives. Par conséquent, sauf modification législative, ce sera le dernier mandat de Nabiúlina à la tête du régulateur. CHEF Mos/JAC