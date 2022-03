Poutine interdit aux résidents d'acheter des participations dans des entreprises étrangères

Moscou, 18 mars Le président russe Vladimir Poutine a interdit aujourd'hui aux résidents par décret d'acheter des actions de sociétés étrangères jusqu'au 31 décembre sans l'autorisation expresse de la Banque centrale, dans le cadre de mesures contre les « actions hostiles » des États-Unis et d'autres pays. Le décret présidentiel, publié sur le site du Kremlin, confère au conseil d'administration de la Banque centrale de Russie (BCR) le pouvoir d'établir le montant des opérations de paiements anticipés effectués par des résidents à des personnes morales et physiques étrangères. La BCR déterminera également le montant des transferts de comptes dans les banques russes depuis des non-résidents enregistrés dans des pays hostiles vers des comptes de non-résidents appartenant à des États qui ne mènent pas d'actions hostiles à l'encontre de la Russie. En outre, le régulateur établira également les montants des transferts à partir de comptes de non-résidents provenant d'États qui n'effectuent pas d'actions hostiles vers des comptes ouverts dans des pays immistes. Ce pouvoir de la BCR s'étend également aux transferts sans ouverture de compte et à l'achat de devises étrangères par des personnes morales non résidentes. Le décret présidentiel stipule que l'organisme de réglementation pourra exempter les exportateurs de l'obligation de vendre 80 pour cent des devises gagnées sous forme de ventes à l'étranger. Le gouvernement russe a adopté le 8 une liste de pays et territoires hostiles, qui comprend les États-Unis et le Canada, tous les pays membres de l'Union européenne (UE), le Royaume-Uni, l'Ukraine, le Monténégro, la Suisse, l'Albanie, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège. Saint-Marin, Macédoine du Nord, Japon, Corée du Sud, Australie, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Singapour et Taïwan. CHEF Mos/VH