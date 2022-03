L'équipe nationale péruvienne devra faire face à un engagement ferme envers son homologue uruguayen à la 17e date des qualifications sud-américaines. Les deux équipes ont besoin de victoire pour avoir la chance de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En ce sens, « La Celeste » aura tout son pouvoir dans l'offensive, donc dans cet article, nous vous parlerons des nouvelles de chacun des quatre grévistes de « Charrúas » appelés .

Pour commencer, il convient de mentionner qu'il y a quelques heures, l'Association uruguayenne de football (AUF) a annoncé les 26 footballeurs qui ont été appelés à jouer le dernier double rendez-vous du processus de qualification contre le Pérou à Montevideo le jeudi 24 mars et le Chili à Santiago le mardi 29. Cette liste comprend les noms imposants de Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez et Maximiliano Gómez. Tous les grévistes et que nous analyserons ci-dessous :

LUIS SUAREZ

Le « Pistolero » a un nom gravé dans le football international par Liverpool d'Angleterre et Barcelone en Espagne, clubs où il a montré sa meilleure version dans le Vieux Continent. Il joue actuellement à l'Atlético de Madrid, une entité où il est arrivé à la mi-2020. Avec les « colchoneros », il a remporté le titre espagnol de LaLiga cette saison-là, étant le meilleur buteur de son équipe avec 21 scores.

Cependant, son présent indique qu'il a remplacé Diego Simeone en faveur du duo João Félix-Antoine Griezmann. En fait, son dernier match partant remonte au 19 février lors de la victoire 3-0 contre Osasuna. Toujours est-il qu'il a réussi à transformer 11 buts en 36 matches . De même, le fait qu'il soit un buteur naturel avec toute l'expérience des qualifications et des mondiaux le rend dangereux pour le Pérou avec ses 7 buts en 12 matches joués dans le processus de qualification actuel .

« Lucho » Suarez sera la référence de l'Uruguay dans l'attaque contre Edinson Cavani. | Photo : Nicolás Celaya

EDINSON CAVANI

Le « Matador » est une autre des armes les plus connues de « La Celeste ». Sa carrière est bien connue dans le football européen dans des clubs tels que Palerme, Naples, PSG et maintenant à Manchester United. Le casting anglais est arrivé à la mi-2020 dans le cadre d'une opération convenue pour un an. Mais sa belle performance avec 17 buts et 5 passes décisives en 39 matchs a poussé la direction à le prolonger pour une saison supplémentaire.

Maintenant, dans cette saison, sa proéminence a considérablement chuté avec le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. L'irrégularité de l'équipe ne l'a pas aidé non plus à démarrer, ce qui s'est reflété dans les 2 buts et 1 passe décisive qu'il a joués en 16 matches joués . Cependant, nous faisons référence à l'un des meilleurs buteurs que l'Uruguay ait marqués au cours des 20 dernières années avec Luis Suárez et à égalité avec l'historique Diego Forlán. Dans les séries éliminatoires actuelles, il n'a que 2 buts en 7 matches , nous verrons donc s'il parvient à réveiller sa facette de score contre le « bicolore ».

Le « Matador » Cavani ne vient pas d'une bonne saison à Manchester United, mais c'est toujours un danger dans l'attaque. | Photo : Agences

DARWIN NUNEZ

Certainement le joueur offensif le plus performant aujourd'hui. Sa croissance depuis son arrivée en Europe (Almeria depuis l'Espagne) en 2019 en provenance de Peñarol a été vraiment impressionnante. Avec les « indálicos », il a marqué 16 buts en 32 matches.

Cependant, son explosion est venue de la main du Benfica du Portugal, ce qui lui a permis d'être dans la ligne de mire des grands du Vieux Continent comme la Juventus, l'Atlético de Madrid, Manchester City, entre autres. Lors de sa première saison avec 'Glorioso', il a marqué 14 buts en 45 matchs. Alors que dans la saison en cours, il a un énorme 26 scores en 33 matches, dont 4 ont été en Ligue des champions et 1 l'a fait pour la qualification pour les quarts de finale contre l'Ajax aux Pays-Bas . Cela pourrait le transférer dans son équipe nationale, avec laquelle il est toujours en retard car il n'a qu'un but en 7 matchs joués . Évidemment, il débuterait à la banque avec la présence du duo Suarez-Cavani, mais c'est une alternative très intéressante à ses 22 ans que le 'blanc-rouge' devra envisager.

Darwin Núñez est très présent au Benfica au Portugal. | Photo : Agences

MAXIMILIANO GOMEZ

L'attaquant espagnol de Valence est le quatrième choix de Diego Alonso dans l'offensive uruguayenne . Il débute à l'académie de Defensor Sporting dans son pays et sa carrière semble en hausse en termes de buts. Bien qu'il n'ait pas fait de grand pas en Europe par rapport aux autres attaquants « charruas ». Sa meilleure saison a été en 2017/2018 avec le Celta de Vigo, où il a marqué 19 buts en 44 matchs. Actuellement, dans l'équipe « noir et blanc », il a 3 buts en 29 matchs, tandis que dans les séries éliminatoires, il a 1 but en 4 matches. Un joueur qui, à l'exception d'une surprise à la dernière minute, n'aurait pas beaucoup d'options pour jouer.

Maxi Gómez est la quatrième alternative de Diego Alonso devant l'Uruguay. | Photo : AFP

