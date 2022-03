Passage fort entre Santiago Cafiero et Jorge Lanata : l'ADEPA et le FOPEA ont rejeté l'insulte du ministre des Affaires étrangères à un journaliste

Le ministre des Affaires étrangères Santiago Cafiero et le journaliste Jorge Lanata ont joué ce vendredi dans une vive controverse qui comprenait un insulte en anglais du responsable envers l'animateur de radio Mitre. Quelques heures plus tard, le Forum du journalisme argentin (FOPEA) et l'Association des entités journalistiques argentines (ADEPA) se sont prononcés publiquement et ont répudié les déclarations de l'ancien chef de cabinet .

« Nous déplorons l'attitude inhabituelle du ministre des Affaires étrangères Santiago Cafiero, qui a répondu par une insulte à une critique du journaliste Jorge Lanata, lors d'une interview à la radio Urbana Play. Le ministre des Affaires étrangères a lésé le journaliste en utilisant un terme anglais », a déclaré l'ADEPA dans un premier billet.

L'entité a ensuite complété le petit fil Twitter au moyen d'une publication complémentaire. « Nous réitérons que la tolérance à l'égard du contrôle et des critiques journalistiques de la part des responsables est un signe de respect de la liberté de la presse et de la santé dans le débat public », ont-ils conclu.

« Le Forum du journalisme argentin est solidaire du journaliste Jorge Lanata et rejette les griefs du ministre des Affaires étrangères Santiago Cafiero », a déclaré le FOPEA, également via ses réseaux sociaux officiels. Le premier article était accompagné du hashtag #FOPEALibertadDeExpresión.

À cet égard, ils ont également expliqué la situation : « Lors d'un entretien avec Urbana Play, le ministre des Affaires étrangères a insulté le collègue de Radio Mitre avec une phrase en anglais, dont la traduction représente un délit personnel. »

« La FOPEA comprend que le journalisme est exposé à des critiques et qu'il doit être constamment remis en question pour améliorer la qualité du travail professionnel », a poursuivi l'organisation. Cependant, une telle divergence ou un tel malaise à propos d'une opinion ne peut être réduit à des insultes et à des griefs personnels. »

Enfin, ils ont ajouté : « Beaucoup moins, en ce qui concerne les fonctionnaires. Ce sont eux qui doivent montrer l'exemple du respect de la liberté d'expression . »

Pour comprendre la racine du conflit, nous devons revenir au récent voyage que le ministre du gouvernement d'Alberto Fernández a effectué au Moyen-Orient pour y rechercher des investissements. Dans ce contexte, il a été invité à une exposition à Dubaï où il a prononcé un discours en anglais qui a été critiqué sur les réseaux sociaux pour les difficultés que le ministre a montrées avec la prononciation (vidéo 1). Lanata a abordé la situation de rire dans son programme et a également souligné les erreurs du chancelier de s'exprimer en anglais.

Ce vendredi, Cafiero a été consulté à ce sujet par la journaliste María O Donnell à la radio Urbana Play. « J'ai fait un discours en espagnol et quand je suis arrivé ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de traduction simultanée et je l'ai fait en anglais parce que cela faisait partie d'être humble ; notre mission diplomatique n'est pas de plaire à ceux qui ont brisé le pays avec la prononciation », a-t-il répondu.

L'ancien chef de cabinet s'est dit à l'aise avec son niveau d'anglais et utilise la langue dans la plupart des réunions auxquelles il participe, sans traducteur. Pour démontrer ses connaissances, Cafiero a fait une blague et a salué son interlocuteur en anglais à la fin de l'entretien. Et dans ce contexte, il a surpris avec une insulte d'argot : « Lanata a dit des choses stupides sur moi, je pense que Lanata est un crétin » (en espagnol, Lanata a dit des choses stupides sur moi, je pense que Lanata est un abruti). Le mot « crétin » a d'autres significations : secousse, imbécile et tête d'un pénis.

Comme prévu, Lanata a pris le gant. A 10 heures, dans son spectacle habituel avec Eduardo Feinmann - qui s'est ironiquement habillé en militaire à cause du début de la guerre contre l'inflation -, il a évoqué les propos de Cafiero et redoublé ses critiques.

