Osasuna, pour la permanence virtuelle dont Levante aspire

Pampeluna/Valence (Espagne), 18 Mar Osasuna reçoit la visite d'un Levant en heures creuses avec l'intention d'ajouter trois nouveaux points qui serviront à faire un pas de géant vers un séjour tant attendu que l'équipe valencienne aspire et dont six points le séparent, il ne vaut donc que la peine de gagner. L'entraîneur d'Osasuna, Jagoba Arrasate, a mis en garde contre le « talent » et la nécessité des Valenciens, ajoutant qu'ils devaient « attaquer, les maîtriser et, surtout, terminer les actions » afin de ne pas leur donner la possibilité de courir sur leur dos rouge. Osasuna utilisera ses fans pour se rapprocher de la victoire après la défaite face à Barcelone au Camp Nou dans laquelle les visiteurs n'ont jamais combattu les culés, étant une équipe manquant de caractère et complexée contre l'un des plus grands de la compétition. La position confortable dans la table avec 35 points pourrait jouer un tour sur un groupe de joueurs capables d'affronter des équipes qui optent pour de plus grands défis. L'ajustement 4-0 devrait servir à sortir pour mordre dès le début et ainsi retourner la poussée que ses fans lui donnent toutes les deux semaines à El Sadar. « Nous avons le sentiment que cette victoire nous manque. Nous sommes à trois points de ce qui reste virtuellement et nous voulons que ce soit demain à la maison », a déclaré Arrasate excité à l'idée de donner de la joie à ses fans. Ceux de Tajonar traversent un manque évident de but. Le but de l'Argentine Chimy Avila contre Villarreal il y a deux jours est le dernier en quatre matches. Le Croate Ante Budimir semble être chargé de finaliser les actions de ses coéquipiers, une mission qui obligera le reste de l'équipe à arriver assidûment dans la zone rivale. Celui de Berriatua a demandé à ses joueurs « le rythme, l'intensité et de pouvoir bien occuper la zone rivale et ensuite être plus énergiques en défense », ce qui n'a pas pu être vu l'autre jour au Camp Nou. Il s'agit du premier match après avoir officialisé les rénovations d'Arrasate et Chimy Ávila, deux pièces capitales du projet d'un club en plein essor qui approche de sa quatrième présence consécutive à Primera. L'Argentin retournera dans l'aile droite après avoir raté l'épreuve du Camp Nou en raison de l'accumulation de cartons jaunes. Il est actuellement le plus remarquable et demain devrait marquer les différences avec le chanteur principal. En ce qui concerne le 11, Arrasate est passé d'un changement fréquent à chaque match à un groupe de partants incontestables qui ont donné une continuité à l'idée de jeu de l'entraîneur basque, donc demain une révolution n'est pas attendue. À six points du séjour avec dix matchs à venir et une pause dans la ligue juste au coin de la rue, Levante ne peut que gagner et espérer que ses rivaux trébuchent. La grande nouvelle est le retour à l'appel de José Luis Morales, qui a raté le dernier match de la ligue d'un coup au genou, et qui s'est entraîné cette semaine pratiquement normalement et avec ses coéquipiers. Cependant, l'ailier Jorge De Frutos, qui a reçu un coup dur au pied droit contre l'Espanyol, n'a pas été en mesure de récupérer à temps et entraînera un licenciement pour cet affrontement. De plus, Duarte et Clerc poursuivent leur mise en place en raison de blessures au genou, le milieu de terrain Gonzalo Melero doit jouer un match de pénalité en raison de l'accumulation de jaunes, tandis que Jorge Miramón revient sur la liste après un match sanctionné. L'Italien Alessio Lisci pourrait à nouveau parier sur Pubill sur l'arrière droit malgré le retour de Miramón, avec Franquesa ou Son du côté gauche et l'entrée de Vezo dans le onze de départ par le blessé Duarte. Sans Melero, Malsa pourrait revenir dans l'alignement de départ avec Pepelu et Bardhi en médullaire et malgré le but marqué contre l'Espanyol lors du dernier match, Dani Gómez ressemble à un pas de retard sur Roger, qui formerait la paire attaquante avec le capitaine de l'équipe, José Luis Morales. Les files d'attente probables : Osasuna : S. Herrera ; Nacho Vidal, David Garcia, Juan Cruz, Manu Sanchez ; Torro ; Chimy Avila, Moncayola, Javi Martinez, Ruben Garcia et Budimir. Levante : Cardenas, Pubill, Vezo, Rober, Cáceres, Son ou Franquesa, Pepelu, Malsa, Bardhi, Morales et Roger. Arbitre : Javier Alberola Rojas (Castille-Manchego) Stade : El Sadar. Heure : 17 h 30 GMT — Fonctions : Osasuna (11e), Levante (20e) La clé : le retour de Chimy Ávila sur l'aile droite. Le fait : Osasuna pourrait fermer le séjour virtuellement. La phrase : « Nous sommes à trois points d'atteindre cette permanence virtuellement », Jagoba Arrasate. 1011911 1005179 Le/MG-PZM/CTA/JAP