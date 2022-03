Nadal se rend en demi-finale avec Epic et ajoute 19 victoires d'affilée en 2022

Indian Wells (États-Unis), 17 mars Rafa Nadal s'est qualifié ce jeudi pour les demi-finales d'Indian Wells en soumettant l'imprévisible et controversé Nick Kyrgios, une victoire enveloppée d'épopée et avec laquelle le joueur de tennis espagnol a prolongé sa série exceptionnelle d'invaincus à 19 victoires en 2022. Le joueur de tennis espagnol a beaucoup souffert mais a fini par s'imposer dans un match passionnant et difficile contre Kyrgios 7-6 (0), 5-7 et 6-4 en deux heures et 46 minutes Triple vainqueur d'Indian Wells (2007, 2009 et 2013), Nadal pourrait affronter son compatriote Carlos Alcaraz en demi-finale si le jeune Espagnol bat le Britannique Cameron Norrie, champion en titre d'Indian Wells, en quarts de finale ce soir. CHEF DVP/voiture (photo)