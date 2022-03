Messi et sept jeunes joueurs, appelés à jouer contre le Venezuela et l'Équateur

Buenos Aires, 18 mars Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a annoncé ce vendredi l'équipe pour les matches contre le Venezuela et l'Équateur avec la présence de Lionel Messi et de sept jeunes joueurs de double nationalité comme principales nouveautés. Les sept joueurs doubles nationaux qui font partie de l'équipe sont Franco et Valentín Carboni (Inter Milan), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) et Tiago Geralnik (Villarreal). Messi retourne à Albiceleste après avoir manqué les jours précédents, contre le Chili et la Colombie, pour se remettre du coronavirus. L'Argentine, déjà qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, accueillera le Venezuela le 25 mars et visitera l'Équateur quatre jours plus tard. Ensuite, le match suspendu contre le Brésil restera à jouer, à une date à confirmer. Même avec un match de moins, le Brésil est en tête des éliminatoires sud-américaines avec 39 points, suivi de l'Argentine avec 35 points. Ensuite, il y a l'Équateur (25) et l'Uruguay (22) dans la zone de qualification directe, le Pérou (21), qui jouerait un repêchage, et derrière le Chili (19), la Colombie (17), la Bolivie (15), le Paraguay (13) et le Venezuela (10). La liste des 33 appelés par Lionel Scaloni est la suivante : . Gardiens de but (3) : Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal-ESP) et Juan Musso (Atalanta-ITA). . Défenseurs (9) : Gonzalo Montiel (Séville-ESP), Nahuel Molina (Udinese-ITA), Nicolas Otamendi (Benfica-POR), Juan Foyth (Villarreal-ESP), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina-ITA), Pezzella allemand (Betis-ESP), Lisandro Martinez (Ajaxaxa) -ned), Nicolás Tagliafico (Ajax-Ned) et Franco Carboni (Inter-ITA). . Milieu de terrain (9) : Rodrigo De Paul (Atletico Madrid-ESP), Leandro Paredes (PSG-FRA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-GER), Manuel Lanzini (West Ham-GBR), Guido Rodriguez (Betis-ESP), Alexis Mac Allister (Brighton-GBR), Nicolás Paz (Real Madrid-ESP), Tiago Geralnik (Villarreal) et Valentín Carboni (Inter-ITA). . Avants (12) : Lionel Messi (PSG-FRA), Lautaro Martinez (Inter-ITA), Lucas Ocampos (Séville-ESP), Nicolas Gonzalez (Fiorentina-ITA), Angel Correa (Atletico Madrid-ESP), Angel Di Maria (PSG-FRA), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Inter-ITA), Lucas Boyé (Elche-ESP), Matias Soulé (Juventus-ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United-GBR) et Luka Romero (Latio-ITA).