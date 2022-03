Megapuente mars 2022 : combien ça coûte pour se rendre à Acapulco en voiture ou en camion

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

L'une des destinations touristiques les plus populaires du Mexique est Acapulco, une station balnéaire située sur la côte Pacifique dans l'État de Guerrero. Si vous prévoyez de quitter Mexico (CDMX) et de profiter de la mégapuente qui commencera le vendredi 18 et se poursuivra jusqu'au lundi 21 du même mois, et de visiter les plages d'Acapulco, vous pouvez le faire en voiture ou en bus.

Si vous prévoyez de vous rendre dans l'une des différentes zones d'Acapulco, il est important de prendre en compte le prix des cabines de péage et le carburant que vous allez dépenser. Si vous quittez la capitale, vous devez considérer que vous paierez plus d'un péage et voici les frais que vous devrez payer dans chacun d'eux :

1. Tlalpan (Mexico). Coût : 122 pesos

2. Alpuyeca (Morelos). Coût : 77 pesos.

3. Col de Morelos (Guerrero). Coût : 164 pesos.

4. Palo Blanco (Guerrero). Coût : 151 pesos.

5. La Venta (Guerrero). Coût : 133 pesos.

6. Maxitúnel (zone urbaine de Guerrero). Coût : 101 pesos.

Au total, pour atteindre la destination, vous devrez payer 748 pesos de péage, selon la demande fournie par le ministère des Infrastructures, des Télécommunications et des Transports (SICT), avec laquelle les automobilistes pourront suivre leurs itinéraires et savoir combien ils dépenseront en cabines et en essence. De cette façon, en termes de carburant, un montant approximatif de 666 pesos sera dépensé si le véhicule est une voiture à six cylindres et que vous remplissez le réservoir avec de l'essence magna.

Les automobilistes qui empruntent les routes à péage devront payer plus de 700 pesos pour se rendre à Acapulco (Photo : REUTERS/Javier Verdin)

Afin de générer votre propre itinéraire et d'estimer vos dépenses de voyage en voiture, vous pouvez vous rendre sur le site Web suivant : http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta et sélectionnez la ville de d'origine et de destination, ainsi que le véhicule avec lequel vous emprunterez les autoroutes, c'est-à-dire si vous voyagez en voiture, en moto, en fourgonnette ou en camion.

Par contre, si vous prévoyez de voyager en bus de CDMX à Acapulco, gardez à l'esprit que les trajets durent environ cinq heures et 20 minutes. Voici les tarifs et les lignes de bus qui offrent le service :

1. Costaline. Prix : 645 pesos par personne.

2. Touriste exécutif : 696 pesos par personne.

3. Turistar Luxury : 787 pesos par personne.

Pour profiter de la mégapuente, les capitales pourront se rendre à Cuernavaca (PHOTO : MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

En revanche, si vous souhaitez faire une pause près de la capitale, vous pouvez visiter la ville de Cuernavaca, car le trajet depuis Mexico ne dure qu'une heure et 42 minutes et que la consommation de carburant pour vous y rendre en voiture est minime. Dans la capitale de l'État de Morelos, les visiteurs peuvent visiter la colline de Tepozteco, ainsi que le centre colonial qui abrite le palais de Cortés du XVIe siècle et le musée d'histoire, dans lequel se trouvent des peintures murales du graphiste Diego Rivera.

Pour atteindre cette destination, les automobilistes doivent payer des frais de 126 pesos pour pouvoir emprunter l'autoroute Mexique-Cuernavaca. Bien qu'il soit également possible d'utiliser l'autoroute fédérale, se rendre au centre de Morelos sera beaucoup plus lent et les automobilistes devront emprunter un itinéraire marqué par un grand nombre de virages.

L'autoroute Mexique-Puebla, à l'est de CDMX, est une autre des routes les plus fréquentées pour les Chilangos pendant les vacances ou les ponts. Pour atteindre des destinations telles que la région métropolitaine de Puebla ou Tlaxcala, 197 pesos devront être payés et le trajet dure moins de deux heures.

