Maribel Pérez accède aux demi-finales de 60 points avec 7,23

Belgrade, 18 mars Sévillienne Maribel Pérez, détentrice du record espagnol du 60 mètres avec 7,16 mètres, s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde en salle avec un score de 7,23 qui lui a donné la troisième place dans la deuxième série, et donc le classement par places. Les trois premiers de chaque série se sont qualifiés pour l'avant-dernière manche. Dans la sienne, la Suisse Mujinga Kambundji l'a emporté (7,17), devant la trinidadienne Michelle-Lee Ahye (7,23). « Je suis content pour la marque, surtout pour l'heure qu'elle est. Je me sentais super bien. C'était la première étape. Maintenant, je veux profiter, donner mon cent pour cent en demi-finale et essayer de me mettre la tête en finale. C'est une voie rapide, un peu un bouton, mais on peut faire de bonnes notes », a commenté Maribel sur Teledeporte. Le champion d'Espagne retournera cet après-midi sur la piste (à partir de 18h00) pour participer aux demi-finales du 60 mètres. Le meilleur résultat d'une athlète espagnole dans cette épreuve, aux Championnats du monde en salle, a été un quatrième de sa série de demi-finales de Digna Murillo (d'origine colombienne) en 2010. CHEF SD/JAD