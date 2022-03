Lollapalooza retourne au Chili après deux ans de suspension en raison de la pandémie

Santiago du Chili, le 17 mars Le festival de musique Lollapalooza revient au Chili à partir de demain vendredi après deux ans de suspension en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie, avec une grille d'artistes dirigée par la chanteuse pop américaine Miley Cyrus et les groupes de rock Foo Fighthers et The Strokes. Considéré comme l'un des festivals de masse les plus importants du continent, Lollapalooza est arrivé dans le pays d'Amérique du Sud pour la première fois en 2011 et fêtera ce week-end sa dixième édition à Santiago, même si cette fois ce ne sera pas dans le parc O'Higgins, comme c'était le cas traditionnellement, mais dans le Parc du Bicentenaire. Avec un grand nombre d'artistes locaux et des dizaines d'invités internationaux complétant un spectacle avec plus de 100 groupes, le festival se tiendra les 18, 19 et 20 mars sur sept scènes simultanées qui attendent des milliers de participants. Comme détaillé par l'organisation, comme lors des éditions précédentes, le festival disposera d'un plan de durabilité pour réduire son impact environnemental. « Notre plateforme, grâce à laquelle nous apportons la musique, l'art et la culture en général à des milliers de personnes, est également le véhicule où nous exposons, par exemple, des actions qui contribuent à rendre le monde meilleur, où nous nous engageons à penser que nous faisons tous partie de la solution pour inverser la crise climatique et que nous ont la responsabilité d'assumer pour freiner ses conséquences dévastatrices », a déclaré la productrice exécutive de la zone de culture et de durabilité Lotus, Paola Castelvecchio. En raison de la pandémie de covid-19, les versions 2020 et 2021 ont été suspendues, et les organisateurs ont annoncé que pour cette édition, diverses mesures sanitaires prescrites par le ministère de la Santé (Minsal) seraient mises en œuvre, telles que le programme de vaccination complet obligatoire et l'utilisation permanente de masques. À ce jour, 3,3 millions d'infections ont été enregistrées au Chili, dont 58 494 sont au stade actif de la maladie, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de propager le virus. En revanche, le nombre de décès depuis le début de l'urgence sanitaire en mars 2020 s'élève à plus de 44 000 personnes confirmées par Minsal. Lollapalooza est un festival fondé en 1991 aux États-Unis, il a déployé sa première production internationale au Chili, puis a ouvert l'expérience en Colombie, en Argentine et au Brésil.