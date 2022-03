L'Irak affirme avoir tué 5 terroristes et arrêté 49 dans le cadre d' « opérations préventives »

Bagdad, le 18 mars Cinq membres présumés de l'État islamique (EI) sont morts et 49 autres ont été arrêtés lors d' « opérations préventives » menées par les forces de sécurité irakiennes dans le centre et l'ouest de l'Irak au cours des trois premiers mois de l'année, a rapporté l'agence de presse officielle INA. Il s'agit d' « opérations de prospective à la recherche de terroristes », dont beaucoup « ont pu cacher leur identité et changer de nom », a expliqué le porte-parole du Service antiterroriste Sabah Noman, cité par l'INA. Il a expliqué qu'un total de 78 opérations de ce type ont été menées à Kirkouk, Salah Edin et Diyala, où l'EI était actif à partir de 2014, et que parmi elles « 5 terroristes sont morts et 49 autres ont été arrêtés, y compris des dirigeants de l'EI ». L'Etat islamique a conquis de vastes régions de l'Irak en 2014, en particulier dans les zones sunnites, et a progressivement perdu le contrôle de ces territoires par les forces irakiennes, jusqu'à ce que le gouvernement de Bagdad déclare la victoire sur l'organisation terroriste à la fin de 2017. Cependant, les cellules djihadistes sont toujours actives et mènent des attaques dans différentes régions du pays, notamment contre les forces de sécurité et les militaires. Selon les chiffres annoncés par l'ONU en février, l'EI compte entre 6 000 et 10 000 combattants en Irak et en Syrie, et continue de lancer des attaques à un rythme soutenu. CHEF sy-sr/fa/alf