L'INE a ordonné à Morena de retirer ses promotions sur la révocation de mandat

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a statué que les partis politiques ne peuvent pas promouvoir la révocation du mandat, et à la suite de cette décision, l'Institut national électoral (INE) a ordonné cet après-midi au président national du parti Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, pour retirer les programmes promotionnels à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Ces événements interviennent après que des membres des partis révolutionnaire institutionnel (PRI) et Révolution démocratique (PRD) ont dénoncé Mario Delgado, le président national de Morena, pour la diffusion de deux vidéos sur les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et YouTube.

Ainsi que la diffusion de la propagande politique et l'utilisation probable des ressources publiques, en promouvant la participation des citoyens à l'exercice de la révocation du mandat du Président de la République.

L'Institut national électoral (INE) a ordonné au président national du Mouvement de régénération nationale (MORENA), Mario Delgado, de retirer la publicité liée à la révocation du mandat d'AMLO (Photo : EFE/Carlos Ramírez)

Ainsi, la Commission des plaintes et des plaintes de l'Institut national électoral (INE) a pris trois mesures conservatoires, en a déclaré deux appropriées et en a refusé une.

En ce qui concerne la première mesure de précaution, la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a statué qu'il est contraire à la Constitution pour les partis politiques de promouvoir la participation des citoyens au processus de Révocation du mandat.

Par la suite, il a été averti que la publication faite sur Facebook était conforme aux caractéristiques de la publicité payante, de sorte que l'unité d'audit technique a été invitée à analyser s'il y avait une utilisation abusive des ressources par Morena dans la promotion de la révocation du mandat.

Pour cette raison, Mario Delgado Carrillo, président du Comité exécutif national de Morena, et le parti politique ont reçu l'ordre de immédiatement, dans un délai ne pouvant excéder trois heures, supprimer les publications faisant l'objet de la mesure de précaution.

La Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a déclaré inconstitutionnelle la diffusion par Morena de la révocation du mandat du président Andrés Manuel López Obrador (Foto : Cuartoscuro)

La plainte déposée par le Parti révolutionnaire démocratique (PRD) auprès de la Commission des plaintes et des plaintes de l'Institut national électoral (INE) fait état d'une utilisation abusive présumée de la diffusion des promotions appelées MEXICO NOS NEED V1 et MEXICO NEED US V2 prévu pour la radio et la télévision, qui, dans le concept du PRD, interfère en temps ordinaire dans le processus de révocation du mandat en positionnant l'image de l'exécutif fédéral, ainsi que le vote des citoyens est conditionné en sa faveur.

À cet égard, la Commission a déclaré que les mesures conservatoires demandées conformément au critère de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN), qui a déterminé que la participation des partis politiques n'a pas lieu dans le mécanisme de démocratie directe, qui est la révocation de Mandat.

Ainsi, l'Institut national électoral (INE) a ordonné à Morena de retirer le matériel dénoncé et leur a demandé de le remplacer dans les six heures de la notification légale.

Cependant, Morena a également déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes et des plaintes de l'Institut national électoral (INE) contre des publications faites le 13 mars sur le portail et les réseaux sociaux du National Action Party (PAN) car il contient prétendument des manifestations calomnieuses contre le Cherry Party. Selon Morena, il est destiné à réduire la sympathie dans le contexte des processus locaux en cours, ainsi que dans les exercices de démocratie participative.

Cette mesure de précaution n'a pas eu lieu parce que la Commission elle-même a déterminé que « sous couvert de bonne loi, les expressions contenues dans les documents dénoncés constituent le point de vue, la critique ou l'opinion du président national du PAN et de ce parti, sur des questions qui sont clairement intérêt public ».

Le Sénat a approuvé l'avis permettant aux fonctionnaires de promouvoir la révocation du mandat (Photo : EFE/Chambre des députés)

Les mesures de précaution imposées par l'Institut national électoral (INE) à Mario Delgado et Morena font suite à l'approbation générale d'hier au Sénat et en particulier à l'avis autorisant le les fonctionnaires et les législateurs peuvent diffuser et promouvoir la consultation sur la révocation du mandat avec 67 voix pour, 34 contre et zéro abstentions.

L'avis établit une interprétation dans la Loi générale sur les procédures électorales et la Loi fédérale sur la révocation du mandat, afin que les opinions et les actions des agents publics concernant la révocation du mandat ne soient pas considérées comme de la propagande gouvernementale.

CONTINUEZ À LIRE :