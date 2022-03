Les travaux de réparation se poursuivent après le séisme de Fukushima qui a affecté l'approvisionnement

Tokyo, 18 mars Les travaux de réparation se sont poursuivis ce vendredi au Japon, deux jours après le séisme de 7,4 à Fukushima, qui a principalement affecté les infrastructures, provoqué des coupures d'électricité et d'eau et des perturbations des transports. Quelque 42 000 maisons étaient toujours sans eau dans les préfectures de Miyagi et de Fukushima, les plus touchées, où des pétroliers et des membres des forces d'autodéfense (armée) ont été mobilisés pour approvisionner la population après que des canalisations ont été endommagées, selon les données les plus récentes recueillies par la chaîne publique NHK. Les secousses, qui ont pu être ressenties dans tout le pays, ont été particulièrement fortes dans la ville de Soma, où le tremblement de terre a atteint le niveau le plus élevé sur l'échelle sismique japonaise de 7, axé sur la mesure des secousses au-dessus de la surface et des dommages potentiels. Quelque 600 ménages de la ville de Fukushima se sont retrouvés sans électricité aujourd'hui, parmi les plus de deux millions qui ont été touchés par le tremblement de terre qui a frappé 23 h 36 mercredi dernier. Le tremblement de terre a causé des dommages principalement aux infrastructures. Dans le Soma susmentionné, une partie d'un brise-lames s'est effondrée, provoquant le naufrage d'un bateau de pêche, sans aucune victime. À ce jour, il y a eu quatre morts et plus de 200 blessés à la suite du tremblement de terre. Les services du réseau ferroviaire à grande vitesse ont été perturbés dans la partie nord-est de l'archipel par le déraillement indemne survenu le jour du tremblement de terre, qui a également laissé d'autres obstacles sur diverses voies qui sont en train d'être retirées. La suspension est maintenue sur plusieurs lignes locales, bien que l'accès à l'aéroport de Sendai ait déjà été rétabli aujourd'hui. Cet après-midi, tous les barrages routiers qui touchaient Miyagi avaient également été levés. Les grandes entreprises ayant une présence manufacturière dans cette région du Japon ont commencé à reprendre leurs activités aujourd'hui après la fermeture des usines endommagées par le tremblement de terre. C'est le cas du constructeur automobile Toyota et des entreprises technologiques Toshiba et Murata Manufacturing, qui ont repris leurs activités sur les sites, quoique de manière réduite, tout en évaluant leurs propres dommages structurels et l'impact du tremblement de terre sur leurs fournisseurs. Les usines Renesas et Sony, également touchées, restent fermées. Certains conglomérats ont déclaré qu'il faudrait plusieurs semaines pour rétablir complètement les opérations. Le Japon est situé sur la « ceinture de feu », l'une des zones sismiques les plus actives au monde, et subit des tremblements de terre relativement fréquemment. Son infrastructure est donc spécialement conçue pour résister aux secousses. CHEF ARM/CGV/FP