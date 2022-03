Les sénateurs mexicains demandent à l'Union européenne d'intervenir dans la répression à Cuba

Mexico, 18 mars Les sénateurs mexicains Rogelio Márquez et Alejandra Reynoso ont demandé par lettre à l'Union européenne de revoir l'accord existant avec Cuba concernant les violations des droits de l'homme sur l'île, a rapporté vendredi l'Assemblée de la résistance cubaine. « Deux éminents sénateurs mexicains, du gouvernement et de l'opposition, se sont adressés à l'Union européenne avec des lettres personnelles demandant que le maintien de l'accord de coopération de l'Union européenne avec le régime cubain soit évalué sur la base de la violation continue des droits de l'homme sur l'île », a déclaré l'organisation rapporté dans un bulletin d'information. Les hommes politiques mexicains qui ont envoyé des lettres étaient le sénateur Rogelio Márquez, secrétaire de la commission des relations étrangères pour l'Europe du Sénat mexicain et membre du banc du mouvement de régénération nationale (Morena) au pouvoir, et la sénatrice Alejandra Reynoso, du Parti d'action nationale (PAN). « Ils ont envoyé des lettres à l'Union européenne demandant un examen technique de l'accord existant sur la base de l'augmentation des violations des droits de l'homme à Cuba », note le texte. René Bolio, président de la Commission mexicaine des droits de l'homme, a fait l'annonce des signatures et a également envoyé une lettre similaire en son nom propre, a ajouté le communiqué. L'initiative des sénateurs intervient quelques jours après que les tribunaux cubains ont condamné 127 jeunes à Cuba à 1 916 ans de prison collectivement pour leur participation aux manifestations pacifiques du 11 juillet. « Ces dernières semaines, des leaders de l'opposition cubaine tels que Felix Navarro, sa fille Sayli et José Díaz Silva, président du Mouvement d'opposition pour une nouvelle république (MONR), et bien d'autres ont également été condamnés et arrêtés », ajoute le texte. De même, ces dernières heures, les législateurs argentins ont envoyé leurs propres lettres à l'Union européenne pour demander la fin de l'accord de coopération avec la dictature castriste. Et depuis la semaine dernière, notait le bulletin, les législateurs du Chili, du Costa Rica, de la République dominicaine et du Salvador se sont joints à l'appel lancé pour que l'Union européenne révise l'accord de coopération avec la dictature castriste sur la base des graves violations des droits de l'homme qui se produisent à Cuba, tandis que le monde se concentre sur la guerre en Ukraine. Le parlement lituanien a également manifesté un rejet ferme de cet accord, a conclu le texte. CHEF mqb/esc/cpy