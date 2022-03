Les politiques européens réclament le prix Nobel de la paix pour Zelenski et les Ukrainiens

Copenhague, 18 mars Un groupe d'hommes politiques de plusieurs pays européens a revendiqué ce vendredi dans une lettre ouverte le prix Nobel de la paix pour le président de l'Ukraine, Volodymir Zelensky, et le peuple ukrainien. Les signataires ont demandé au Comité Nobel norvégien de rouvrir la période de nomination pour le prix de cette année, qui s'est terminé le 31 janvier, jusqu'au 30 mars, pour ce qu'il considère comme des « événements historiques sans précédent », en relation avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. « Le monde est choqué par les images de la guerre en provenance d'Ukraine. Des millions de familles vivent aujourd'hui dans la peur, leurs maisons et leurs vies sont menacées par les bombardements et une armée envahissante. Nous sommes témoins du courage du peuple ukrainien face à cette guerre déclarée par la Russie », indique la lettre. La liste comprend jusqu'à présent 36 hommes politiques, la plupart néerlandais, bien que d'autres viennent également de pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, l'Estonie, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie. Il s'agit notamment de l'ancien Premier ministre estonien Andrus Ansip et de l'ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères Bert Koenders, ainsi que de plusieurs députés européens. Selon la volonté d'Alfred Nobel, le magnat suédois qui a institué les prix portant son nom, des professeurs d'université en droit, en histoire et en sciences politiques, des parlementaires, d'anciens lauréats et des membres de tribunaux internationaux, entre autres, peuvent désigner des candidats au prix de la paix. Ce n'est que si ceux qui proposent une personne ou une organisation la rendent publique que l'identité des candidats peut être connue, puisque le Comité Nobel norvégien ne publie que le nombre total de candidats - 343 en 2022 - et ne confirme les noms que 50 ans plus tard. Les nominés de cette année sont connus pour inclure la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, l'opposition biélorusse Svetlana Tikanovskaya, le pape François, le Conseil de l'Arctique et le mouvement de désobéissance civile birman, entre autres. CHEF ALC/EGW/JAC