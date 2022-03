Les pays baltes expulsent dix diplomates en pleine guerre russe en Ukraine

Riga, 18 mars Les trois pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, ont expulsé dix diplomates vendredi dans le cadre d'une action apparemment coordonnée pour exprimer leur solidarité avec l'Ukraine, envahie par la Russie le 24. L'Estonie et la Lettonie ont expulsé trois diplomates chacun, tandis que la Lituanie a déclaré quatre employés de l'ambassade de Russie dans la capitale Vilnius « persona non grata ». Le libellé similaire des trois annonces suggère que les Russes expulsés travaillaient pour les services de renseignement de Moscou et que ces services étaient complices de la planification de l'invasion de l'Ukraine. Le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics a déclaré dans un communiqué que sa décision d'expulser trois Russes « a été prise en solidarité avec l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression militaire russe gratuite et injustifiable contre l'Ukraine, dans la planification et la mise en œuvre desquelles des représentants de la les services de sécurité de la Russie ». En ce qui concerne l'expulsion de trois personnes de l'ambassade de Russie en Estonie, le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré qu'elles étaient directement et activement impliquées dans la sape de la sécurité estonienne et dans la diffusion de propagande pour justifier l'action militaire de la Russie, selon les médias locaux. Le ministère lituanien des Affaires étrangères, pour sa part, a noté que quatre employés de l'ambassade de Russie en Lituanie avaient été déclarés « persona non grata » pour leurs activités incompatibles avec le statut diplomatique et avaient été invités à quitter le pays dans les cinq jours, a rapporté le portail du radiodiffuseur public lt. La formulation utilisée dans le communiqué lituanien suggère également que les Russes expulsés étaient impliqués dans des activités d'espionnage. Les trois communiqués condamnent également l'invasion russe de l'Ukraine. Le ministère lituanien des Affaires étrangères a noté que « les attaques militaires de la Russie contre des civils, des installations civiles, des hôpitaux, des écoles, des maternités et des installations culturelles constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ». Pour sa part, le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré qu' « en poursuivant son action militaire à grande échelle contre l'Ukraine, la Russie viole à la fois le droit international et ses engagements internationaux adoptés volontairement de la manière la plus flagrante ». Dans le même temps, le ministère letton des Affaires étrangères a exhorté la Russie à revenir à respecter le droit international. Les trois pays baltes ont été touchés par la guerre en Ukraine avec l'arrivée depuis le début de la guerre le 24 février de dizaines de milliers de réfugiés, chargés d'histoires personnelles de bombardements russes et de destruction de cibles civiles telles que des écoles, des hôpitaux et des quartiers résidentiels. CHEF JKZ/EGW/PSH