Les parents obtiennent Luke Voit en échange avec les Yankees

TAMPA, Floride, États-Unis (AP) Luke Voit avait le sentiment que son passage avec les Yankees touchait à sa fin lorsque New York a racheté Anthony Rizzo.

« Je savais que quelque chose allait se passer ces derniers jours », a déclaré Voit vendredi après avoir été échangé aux Padres de San Diego contre le droitier de 20 ans Justin Lange, le 34e choix au total du repêchage amateur 2020.

Voit, un cogneur de puissance de 31 ans, a mené les majeures avec 22 coups de circuit au cours de la saison 2020 écourtée par la pandémie de coronavirus, quand il a frappé pour ,277 avec 52 points produits.

« Vraiment excité », a-t-il dit en quittant Bradenton, où les Yankees ont disputé un match hors-concours contre Pittsburgh. « Non seulement c'est une bonne organisation, mais l'équipe est prête à gagner. J'ai très hâte d'aller jouer avec l'un de mes camarades de classe, Pierce Johnson. »

Voit s'est rendu sur la liste des blessés quatre fois l'an dernier, trois fois en raison de problèmes au genou gauche qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 29 mars pour réparer une déchirure méniscale : du 31 mars au 1er mai en convalescence, puis du 16 juillet au 8 août, et du 30 septembre aux séries éliminatoires en raison d'une inflammation. Il figurait également sur la liste des handicapés du 27 mai au 22 juin avec une blessure oblique externe.

Voit a frappé pour ,239 points, 11 coups de circuit et 35 points produits en 68 matchs avec les Yankees la saison dernière, dont cinq coups de circuit en huitième manche ou plus tard. New York a acquis Rizzo des Cubs de Chicago avant la date limite des échanges, à la recherche d'un frappeur de premier but gaucher.