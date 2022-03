Les femmes rurales apportent des aromates et des huiles de leurs jardins en Colombie

Jimmy Paola Sierra Medellin (Colombie), 18 mars Ce qui a commencé avec de petits jardins familiaux destinés à l'autoconsommation est progressivement devenu un projet productif mené par des femmes rurales, un exemple de travail associatif et communautaire dans le département d'Antioquia (nord-ouest) avec le développement d'aromatiques, d'huiles et d'extraits. Sous la marque « Somos Campo », elle opère dans le village de San José, dans la municipalité de Marinilla, l'usine de production qui incarne la lutte des paysans qui se sont réunis pour contribuer au développement rural durable et progresser vers l'égalité des sexes. Au cœur de l'Association des femmes rurales à la recherche de l'avenir (AMCABF), créée en 2004 pour stimuler la participation des femmes dans les domaines social, économique et environnemental, l'agro-industrie qui a transformé des vies a été créée, comme l'a déclaré Efe, Adriana María Torres, coordinatrice technique et associée. « Il y avait des processus de leadership, mais les femmes dépendaient toujours de leur mari, d'où la nécessité de créer des projets économiques pour nous », a expliqué Torres. ENTRE LES AROMATIQUES ET LES HUILES Les femmes qui disposaient de terres ont commencé à semer des plantes aromatiques et médicinales, puis ont été formées aux processus de transformation. « En ne vendant que des plantes fraîches ou déshydratées, un processus d'industrialisation a commencé », a-t-il dit. Ils ont déjà dix variétés d'aromatiques dans la tisane, en plus de créer une huile végétale d'extraction et des essences de romarin, d'eucalyptus et de citronnelle, entre autres. Pour l'AMCABF, un élan important est venu avec le programme Agribusiness Acceleration Base Method (MBA), qui est développé par Interactar en partenariat avec l'ONG belge ACTEC, le gouvernement de Navarre et la Fundación del Valle, qui vise à accompagner les entrepreneurs et les agro-entrepreneurs à accroître leur compétitivité et accélérer la croissance des activités. « C'est un processus de résilience », a déclaré Torres à propos de l'association, qui compte 37 membres, et de l'agro-industrie « Somos Campo », vitale pour les paysans colombiens et leurs familles à la campagne pour trouver « l'opportunité d'être heureux, de progresser et de vivre dans la dignité ». LE LEADERSHIP DES FEMMES, UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRAIN La responsable du développement agroalimentaire d'Interactar, Liliana Tabares, a déclaré à Efe que le leadership féminin constitue une « excellente opportunité » pour le développement économique dans les campagnes colombiennes. « Les femmes rurales sont des leaders, des productrices, des entrepreneurs et des prestataires de services. Leurs contributions sont vitales pour le bien-être des familles, des communautés et des économies », a-t-il déclaré. Ce segment de la population représente une « grande partie de la main-d'œuvre agricole » en Colombie, et a souligné qu'il est responsable de la production de la plupart des aliments récoltés, « en particulier dans l'agriculture de subsistance », en plus d'être responsable de la plupart des soins non rémunérés. Pour cette raison, il se félicite du fait que 47 % de la population servant Interaction avec le MBA agroalimentaire sont des femmes. La pandémie a provoqué un recul en termes d'équité et l'écart s'est creusé dans le pays au point que pour 10 hommes sortis du chômage au cours de l'année écoulée, une seule femme l'a fait, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Selon le Département administratif national des statistiques (DANE), en janvier 2022, le taux de chômage des femmes en Colombie était de 19,4 %, alors que celui des hommes était de 11,2 %. RESPONSABLES DE PROJETS COLLECTIFS Tabares a expliqué que le but de la société était de transformer les femmes rurales en « agents du changement économique, environnemental et social » parce qu'elles parviennent à « se donner les moyens de rechercher le développement de la campagne, leur bien-être et celui de la communauté rurale ». Elle a reconnu que dans certaines régions du pays, voir une femme diriger n'est « pas dans les possibilités » et que ses compétences en leadership peuvent être réduites, mais avec les stratégies d'accompagnement qu'elles mettent en œuvre, elles ont transformé les femmes rurales en « chefs de projet collectifs », comme cela s'est produit avec l'AMCABF et sa marque » Somos Campo ». « Les femmes autonomisées commencent à comprendre que si elles étaient capables de transformer leur agro-industrie, leur association et leurs familles, elles seraient capables de transformer leur communauté », a déclaré Tabares. Sur les près de 49 000 entrepreneurs accompagnés par Interactar, bénéficiant d'un accès financier et de programmes de formation, 52 pour cent sont des femmes. CHEF jps/ime/cpy