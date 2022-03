Les États-Unis estiment qu'il y a 2 000 militants de l'EI et 100 militants d'Al-Qaïda en Afghanistan

Washington, 18 mars Les États-Unis estiment qu'il y a environ 2 000 militants du groupe terroriste État islamique (EI) et une centaine d'Al-Qaïda en Afghanistan, a déclaré vendredi le chef du Commandement central (Centcom) des forces armées américaines, le général Kenneth McKenzie. Le général a donné une conférence de presse virtuelle depuis le Pentagone, avant de quitter son poste le 1er avril. McKenzie a déploré que les talibans aient libéré des milliers de prisonniers de l'EI dans les prisons de Parwan et de Pul-e-Charkhi lorsqu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan en août dernier, ce qui « a injecté de nouveaux talents et de l'énergie » dans le groupe terroriste, notant qu'ils doivent maintenant faire face « aux résultats d'une décision à très courte vue ». Il a rappelé que l'EI reste déterminé à attaquer les États-Unis et qu'il continuera à essayer. En Afghanistan, l'EI a mené quelques attaques majeures ces derniers mois, il a donc prédit que les talibans tenteront de limiter l'action de l'organisation djihadiste. « Mon évaluation est que les talibans vont essayer d'agir vigoureusement contre Daech », a-t-il conclu. En ce qui concerne Al-Qaïda, le responsable du Centcom a souligné qu'il ne reste plus beaucoup de combattants sur le sol afghan, seulement une centaine : « Je pense que le défi est un peu plus compliqué pour les talibans, en raison des relations culturelles, des mariages mixtes et des liens entre les talibans et Al-Qaïda. » Le 31 août dernier, les États-Unis ont achevé leur retrait d'Afghanistan après vingt ans d'occupation et après un retrait chaotique de leurs soldats et alliés afghans. McKenzie a admis que « l'effondrement du gouvernement afghan (d'Ashraf Ghani) n'était pas le résultat souhaité » par les États-Unis. L'avancée rapide des talibans dans ce pays d'Asie centrale a surpris les États-Unis, qui ont vu les insurgés prendre le contrôle de Kaboul le 14 août, alors qu'il restait encore des milliers de soldats et de civils à évacuer, les obligeant à avancer la date limite fixée pour mettre fin à leur présence en Afghanistan. McKenzie, qui dirige Centcom depuis mars 2019, a reconnu que s'il y a une chose qu'il regrettera pour le reste de sa vie, ce sera la mort de 13 soldats américains et de plus d'une centaine d'Afghans dans une attaque contre l'aéroport de Kaboul, lorsque l'évacuation a eu lieu, fin août. La zone d'opérations de Centcom couvre 21 pays et s'étend de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale et du Sud. CHEF ssa/afs/lll