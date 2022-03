Les candidats présidentiels du Costa Rica échangent leurs critiques

San José, 18 Mar Le candidat du Costa Rica à la présidence du Parti de la libération nationale, José María Figueres, a mis en garde contre le populisme de son adversaire Rodrigo Chaves, du Parti social-démocrate, et le risque qu'il peut représenter pour le pays. Les deux candidats, qui s'affronteront le 3 avril lors d'un second tour, ont échangé des critiques. L'ancien président (1994-1998) Figueres, lors d'une visite à ses partisans dans la province de Cartago, a indiqué que voter pour Chaves « est un saut dans le vide » et implique un « risque de destruction ». « Nous avons déjà vu ce modèle populiste dans d'autres pays proches du Costa Rica. C'est le modèle qui a conduit à la destruction d'autres sociétés et cela ne se produira pas ici », a déclaré Figueres. Le candidat libérationniste a ajouté qu'au contraire, la proposition de son parti inclut un « respect de la démocratie et de l'institutionnalité du pays » et dispose aussi « d'un plan robuste et d'une équipe de personnes ayant la capacité de le réaliser ». De son côté, dans un communiqué distribué aux médias, Chaves a répondu à son adversaire que le peuple cherche le changement à cause du « vide que vous (Libération) avez quitté le pays ». « Les armoires et les cuisines de centaines de milliers de Costariciens sont vides à cause de l'irresponsabilité de votre gouvernement, de la Libération nationale, d'Oscar Arias (2002-2006) et de Laura Chinchilla (2010-2014), et de la façon dont vous avez géré le pays, avec le PAC (le Parti d'action citoyenne au pouvoir) sur au cours des 16 dernières années », a déclaré Chaves. Le candidat, qui au cours de la campagne a attaqué plusieurs médias tels que La Nación et Teletica, a souligné que « les gens reconnaissent que le changement est indispensable et doit être immédiat en raison du vide que vous avez créé, en raison du vide de confiance dans l'honnêteté de ceux qui nous ont gouvernés ». « Les gens savent que le changement ne consiste pas à vous rendre les clés. Don José María démissionne maintenant », a déclaré Chaves. Le deuxième tour des élections au Costa Rica aura lieu le 3 avril.