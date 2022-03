Les 1 113 jours du Barça sans gagner un classique

Barcelone, 18 mars Lorsque Barcelone se rendra à Santiago Bernabéu ce dimanche, il faudra 1 113 jours sans remporter de classique. Six matches consécutifs sans gagner l'éternel rival, qui au cours de cette période a perdu un match nul et l'a battu au cours des cinq dernières fois qu'ils ont affronté. Et le fait est que les Balgranas n'ont pas célébré de victoire contre le Real Madrid depuis qu'ils l'ont battu à l'extérieur à LaLiga, le 2 mars 2019, avec un seul but du Croate Ivan Rakitic (0-1). Ernesto Valverde était donc toujours sur le banc. L'entraîneur d'Estrémadure mènera également le Barça lors de la prochaine classique, un match nul sans but au Camp Nou, le 18 décembre 2019, lors du match du premier tour de LaLiga de la saison 2018-19. Après son licenciement en janvier 2020 - Valverde ferait ses adieux à Barcelone avec 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites dans les Classiques - le prochain match de l'équipe du Barça contre l'éternel rival était dirigé par Quique Setién. C'était le match de championnat du deuxième tour du parcours 2019-2020, joué le 1er mars 2020 et que Madrid a remporté 2-0, grâce à un but de Vinicius à la 71e minute et un autre de Mariano dans le temps supplémentaire. Ronald Koeman était celui qui allait siéger sur le banc du Barça lors des trois classiques suivantes. Et l'entraîneur néerlandais a subi le même sort que Quique Setién. La première a eu lieu le 20 octobre 2020, lors du match de LaLiga du premier tour de l'année académique 2020-2021 qui s'est tenu au Camp Nou et que l'équipe de Madrid a remporté 1-3. Valverde a dépassé les Blancs à la 5e minute, Ansu Fati a égalé trois minutes plus tard et, déjà en seconde période, Ramos, sur pénalty à la 63e, et Modric, à la 90e, ont condamné le match pour l'équipe de Zinedine Zidane. Le 10 avril de la même année, le Barça de Koeman est de nouveau tombé à Madrid. C'était le match de deuxième tour joué au Bernabeu (2-1). Benzema (min.13) et Kross (min 28) ont devancé leur équipe en première période, et Mingueza, à la 60e, a réduit la distance pour les Catalans. Au cours de la dernière demi-heure, le score n'a plus bougé. Barcelone n'a pas non plus pu affronter l'éternel rival lors du premier match de LaLiga cette saison. Et c'est que, le 24 octobre 2021, Madrid prenait à nouveau d'assaut le Camp Nou (1-2). Alaba, en 32 ans, et Lucas Váquez, dans le temps supplémentaire, ont été les auteurs des deux nombreux visiteurs. Et Aguero, lors du dernier match du rabais, a marqué le but d'honneur de l'équipe locale. Xavi Hernández était sur le point d'éviter la défaite lors de la prochaine Classique, a joué deux mois et demi plus tard (le 12 janvier 2022) au stade King Fahd en Arabie Saoudite. Tout juste signé pour remettre l'équipe au clair, embourbé dans une dépression qui a conduit à la destitution de Koeman, Xavi a mené sa première Classique en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, sur une étape neutre. Son Barça a réussi à égaliser le score à deux reprises (De Jong a répondu à la 41e minute au but marqué par Vinicius à la 25e ; et Ansu Fati a de nouveau égalisé dans le 83, après le but marqué par Benzema en 72). Mais en prolongation, Valverde a fait 2-3. Xavi a l'opportunité ce dimanche de mettre fin à la série de six matches sans connaître la victoire contre l'éternel rival. Un total de 1 113 jours sans célébrer un triomphe contre le Real Madrid lorsque, lors de la précédente manche des Classiques, le Barça a accumulé sept matchs sans perdre, tous avec Valverde sur le banc. CHEF GMH/VMC/Jap/OG