L'Équateur supprime les restrictions de capacité et rouvre la vie nocturne

Quito, 18 mars L'Équateur aura une fois de plus des entreprises, des établissements privés et des espaces publics à pleine capacité après que ses autorités eurent éliminé toute restriction de capacité ce vendredi et décrété la réouverture de la vie nocturne. Dans sa dernière résolution, le Comité national des opérations d'urgence (COE) a donné son feu vert pour la pleine capacité des « événements économiques, commerciaux, culturels, récréatifs, sportifs et publics de masse ». Cela inclut également les matches de football, à la fois dans la ligue de football équatorienne et les matches de football internationaux et nationaux, où la Fédération équatorienne de football (FEF) avait demandé que le match du 29 mars contre l'Argentine soit joué avec le stade monumental complet de Guayaquil. Seules les unités de transport public terrestres telles que les bus devraient continuer à fonctionner sans transporter de passagers debout, de sorte que leur capacité maximale pour le moment dépend du nombre de sièges disponibles. De même, le Conseil de l'Europe national a exhorté les entrepreneurs à « ouvrir à 100 % des activités telles que des bars, des discothèques, des karaokés et des restaurants », laissant ainsi la place à une vie nocturne normale dans le pays. PREMIERS CAS DE BA.2 Cette décision de lever toutes les limites de capacité intervient deux jours après que le ministère de la Santé publique a signalé les cinq premiers cas dans le pays de BA.2, une sous-variante de l'omicron qui n'a pas encore été prouvée comme étant plus létale. Les seules restrictions qui subsistent pour lutter contre la pandémie de covid-19 dans les espaces publics sont l'obligation de porter un masque à l'intérieur et à l'extérieur, la désinfection périodique des mains et l'obligation de présenter le certificat de vaccination pour entrer dans les établissements ou les réunions de masse. Le carnet de vaccination continuera d'être exigé pour toutes les personnes de plus de 12 ans, sauf pour entrer dans les centres d'activités essentielles telles que la santé, l'éducation, le travail et les services publics. LES ÉCOLES REVIENNENT À LA NORMALE Le Conseil de l'Europe a également ratifié l'autorisation pour les écoles de fonctionner normalement, sans limite d'élèves dans les salles de classe, ce que plus de 1,8 million d'élèves des Andes et de l'Amazonie équatorienne ont déjà commencé à faire cette semaine, et cela à partir du mois de mai, les étudiants de la côte et des Galápagos feront également. Pour entrer dans le pays, il est toujours obligatoire de présenter un certificat de vaccination avec au moins deux doses reçues ou, à défaut, un PCR avec un résultat négatif dont l'échantillon a été prélevé 72 heures avant l'expédition. Actuellement, l'incidence de la covid-19 en Équateur reste faible, même après les quatre vacances du carnaval début mars, où ont eu lieu des célébrations, des réunions et une grande mobilisation de la population entre les différentes régions du pays. À ce jour, l'Équateur a enregistré plus de 850 000 cas confirmés de covid-19 et plus de 35 000 décès entre confirmés et suspects, alors que son taux de vaccination est élevé, 77 % de ses 17,7 millions d'habitants étant déjà vaccinés avec au moins deux doses. CHEF fgg/lll