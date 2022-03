Le premier Latino à faire partie d'un cabinet présidentiel aux États-Unis est décédé

Lauro Cavazos, le premier Latino à occuper un poste dans un cabinet présidentiel aux États-Unis, est décédé, après une vie consacrée « à l'excellence éducative et à l'exaltation des Latinos et autres étudiants de couleur », rappelle le fonds NALEO ce vendredi.

Cavazos est mort le 15 mars à l'âge de 95 ans, a rapporté sur son site internet la Tex Tech University, dont il a également été le premier président latino. Il a été élu en 1980 et au cours de ses huit années au pouvoir, il a soutenu les étudiants latinos et noirs.

Lauro Cavazos, né d'un père mexicain, a grandi au Texas et quand il a terminé ses études secondaires, il a rejoint l'armée pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Il a été libéré en 1946 et a commencé à étudier le journalisme, mais a rapidement découvert sa passion pour la biologie et a changé de spécialité.

En 1988, il devient le premier hispanique à occuper un siège dans le cabinet présidentiel en étant nommé secrétaire à l'Éducation, poste qu'il occupe sous les termes des anciens présidents américains Ronald Reagan et George W. Bush.

En tant que secrétaire à l'Éducation (1988-1990), il préconise une plus grande implication des parents dans l'enseignement et préside un groupe de travail pour réduire le taux de décrochage de 37% chez les étudiants hispaniques.

« En tant que Mexicain américain de sixième génération et premier Latino du pays à occuper un poste présidentiel, le travail de Lauro Cavazos a profondément influencé notre communauté », a déclaré la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) dans un communiqué publié vendredi.

« Cavazos s'engage à l'excellence éducative et à la valorisation des Latinos et des autres étudiants de couleur », ajoute-t-il.

Il était marié et avait 10 enfants.

erl/dga