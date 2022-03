Le Mexique ajoute 187 décès et 5 174 cas dus à la covid-19

Mexico, 17 mars Le Mexique a signalé 187 nouveaux décès et 5 174 infections dues au covid-19 jeudi, soit un total de 5 624 954 cas et un total de 321 806 décès, a rapporté le ministère de la Santé. Le 10 février, le pays a fait état de 927 décès, le chiffre le plus élevé de la quatrième vague actuelle, provoqué par la variante Omicron depuis décembre. Avec ces données, le Mexique est le seizième pays au monde en termes d'infections confirmées et le cinquième avec le plus grand nombre de décès dus à cette cause, derrière les États-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie, selon le décompte de l'Université Johns Hopkins. Les autorités sanitaires reconnaissent que, sur la base des certificats de décès, le pays peut atteindre 460 000 décès et estiment que le Mexique accumule en fait 5 902 326 infections. Parmi les infections confirmées, 16 878 cas sont actifs, qui ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours et représentent 0,3 % du total. En outre, 4 917 930 personnes se sont rétablies depuis le début de la pandémie. L'occupation moyenne des lits généraux dans les hôpitaux mexicains est de 9 % et celle des soins intensifs de 6 %, avec une tendance à la baisse. Mardi dernier, le responsable de la gestion de la pandémie dans le pays, Hugo López-Gatell, a déclaré que le Mexique avait « sept semaines consécutives de réduction de l'épidémie » et a déclaré que « c'est déjà une tendance très soutenue et nous atteindrons sûrement des niveaux minimaux de cette épidémie », après la quatrième vague de infections. Le 28 février, le Mexique a célébré deux ans depuis le premier cas confirmé de coronavirus, et l'a fait en tant que cinquième pays au monde avec le plus de décès, une gestion critiquée de la pandémie et un plan de vaccination qui progresse à un bon rythme mais sans tenir compte de tous les groupes d'âge. PLAN DE VACCINATION Les autorités ont également indiqué que dans le cadre du programme de vaccination, plus de 187,65 millions de doses ont été administrées, pour un total de 470 422 au cours du dernier jour. Le gouvernement du Mexique déclare que c'est le dixième pays à avoir appliqué le plus de doses en chiffres absolus. Sur les 126 millions d'habitants, 85,47 millions de Mexicains ont reçu au moins une dose du vaccin, 90 % de la population âgée de 18 ans et plus ayant reçu au moins une demande. Dans le même temps, 79,45 millions de personnes ont terminé leur calendrier de vaccination. Depuis fin décembre 2020, 224,34 millions de doses des vaccins Pfizer, Johnson & Johnson et Moderna en provenance des États-Unis sont arrivées au Mexique ; les vaccins britanniques AstraZeneca, Spoutnik V russe et les vaccins chinois CanSino et Sinovac. CHEF mrg (photo)