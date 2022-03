Le manager licencié des Mavericks poursuit le club

DALLAS (AP) - L'ancien directeur général des Mavericks de Dallas, Donnie Nelson, a poursuivi le club jeudi en alléguant que le propriétaire Mark Cuban l'a congédié en représailles pour avoir signalé l'inconduite sexuelle d'un cadre de l'équipe.

Dans un document déposé devant un tribunal du comté de Dallas, Nelson a déclaré que sa relation avec Cuban a tourné au vinaigre lorsqu'il a demandé une action contre un cadre collaborateur proche du propriétaire pour avoir harcelé sexuellement un demandeur d'emploi.

À l'insu de Nelson, Cuban a conclu un accord confidentiel avec cette personne, selon le procès.

La détérioration de sa relation avec Cubain, dont Nelson a dit auparavant qu'elle en était une de proximité, a atteint son pire moment avec son licenciement, selon le procès.

Lorsque Nelson s'est plaint d'avoir fait l'objet de représailles illégales à la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), Cubain lui a offert 52 millions de dollars pour retirer la poursuite et accepter un accord de silence, selon la poursuite.

Nelson a également accusé Cuban de dissimuler des allégations d'inconduite sexuelle.

« J'ai intenté cette poursuite au nom de ma famille et de tous les employés de Mavericks qui ont été victimes de harcèlement, de discrimination et de représailles sur le lieu de travail », a déclaré Nelson dans un communiqué.

Les Mavericks ont également publié un communiqué, dans lequel ils ont déclaré que les allégations contre le dirigeant du club « ont fait l'objet d'une enquête immédiate et approfondie par des enquêteurs externes et un avocat » et « ont été déterminées comme ayant été fabriquées de toutes pièces ».

L'équipe a également précisé que Nelson « refusait de coopérer avec les enquêteurs qui enquêtent sur sa conduite. Les allégations de Nelson, selon lesquelles il aurait été congédié en représailles, sont totalement infondées et le procès d'aujourd'hui est sans fondement et plein de mensonges. »

« Les Mavs ont toujours essayé de garder privées les actions inappropriées de Donnie Nelson qui ont mené à son congédiement », a conclu l'équipe.

Cuban a également rejeté les affirmations à ESPN : « Tout ce qui figure dans ce document est un mensonge. Nous avons mené plusieurs enquêtes complètes et la seule personne qui n'a pas respecté les normes des Dallas Mavericks était M. Nelson. En conséquence, il a été congédié. »

En 2018, la NBA a examiné les allégations d'agression sexuelle contre Cuban en 2011 ainsi que l'enquête qui a conduit les procureurs à ne pas poursuivre l'affaire.

Le commissaire Adam Silver a décidé de ne pas suspendre Cuban après avoir conclu qu'il n'était pas directement impliqué dans les actes d'inconduite envers les femmes au sein de son organisation.