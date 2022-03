L'Argentin Sequeira offre à Querétaro le premier triomphe depuis les violents événements

Morelia (Mexique), 17 mars L'Argentin Leonardo Sequeira a marqué jeudi le but qui a donné au Mexicain Gallos Blancos de Querétaro la victoire 2-1 contre San Luis, qui était sa première victoire depuis les violents événements de son stade. Au début de la 11e journée du tournoi Clausura, Ángel Sepúlveda était l'autre buteur de Los Gallos, qui a connu le 5 mars une bataille massive entre les fans de son équipe et Atlas qui a fait 26 blessés. L'Espagnol Unai Bilbao à prix réduit pour San Luis. Après le match contre Atlas, qu'ils ont perdu à la violence par 0-3, Queretaro, treizième au classement, a ajouté un échec 1-0 contre Necaxa. San Luis a tenté de devancer la 11e minute à leur première arrivée dans la zone rivale, mais le gardien uruguayen Washington Aguirre a stoppé un tir de Jair Diaz avec un cale. Deux minutes plus tard, Leonardo Sequeira a marqué un tir dans le poteau, une action qui a précédé une contre-attaque au cours de laquelle l'Uruguayen Abel Hernández a obtenu un penalty. Le 16, l'Argentin Rubens Sambueza a exécuté le coup de punition, arrêté par Aguerre. Dans le reste du temps initial, le duel a connu une léthargie sans jeu offensif. Quand rien n'est arrivé au duel en seconde période, Bilbao a commis un penalty à l'Équatorien José Angulo qu'Angel Sepulveda l'a porté 1-0 à 61. San Luis a égalé six minutes plus tard avec une autre pénalité, désormais commise par Jorge Hernández sur Jair Díaz, que Bilbao a transformé en 1-1. Le match a semblé se terminer par un match nul, mais l'expulsion de Ramón Juarez à 72 a ouvert la porte à Queretaro pour marquer le but de la victoire. À 77 ans, Pablo Barrera, de l'aile gauche, a mis un service au deuxième poste où Sequeira s'est dirigé pour décréter le final 2-1. La onzième journée se poursuivra vendredi avec la visite de Santos Laguna à Puebla. Samedi, les Pumas de l'UNAM accueilleront Necaxa, les Tigres de l'UANL à Monterrey et Pachuca à Cruz Azul. Dimanche, les matchs se termineront lorsque l'Amérique accueillera Toluca, le champion de l'Atlas de Guadalajara, le Mazatlan FC del León et le Tijuana del Juarez FC.