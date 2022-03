L'ancien champion d'Europe Poli Díaz condamné à 2 ans de prison

Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), 18 mars L'Espagnol Policarpo Díaz, ancien champion d'Europe des poids légers, a été condamné à deux ans de prison pour avoir maltraité son ex-partenaire. Le tribunal de violence n° 2 de Las Palmas de Gran Canaria a condamné Poli Díaz pour mauvais traitements et blessures à son partenaire, un fait qui a été reconnu par l'ancien boxeur, huit fois champion continental dans les années 80 du siècle dernier. Comme l'a rapporté vendredi le bureau de presse de la Cour supérieure de justice des îles Canaries (TSJC), Poli Díaz a comparu mercredi devant le tribunal susmentionné et a admis les événements commis entre 2018 et 2021, lorsque le couple a vécu ensemble pendant des périodes dans la capitale de Gran Canaria et à Vallecas, Madrid. Des sources de TSJC ont indiqué à Efe que le 'Potro de Vallecas, comme il était connu à son époque comme boxeur, fait également l'objet d'une enquête pour avoir prétendument menacé le juge qui a alors émis l'ordonnance de détention provisoire. Quant à la peine infligée et qu'il doit purger intégralement, la peine indique que l'ancien boxeur a reconnu avoir soumis son partenaire d'alors à des punitions corporelles, ainsi qu'à des intimidations, en plus de contrôler ses habitudes. Dans les faits admis, il est indiqué que Díaz « l'a empêchée de se maquiller, a choisi les vêtements et les chaussures qu'elle pouvait porter, l'a limitée à pouvoir travailler à l'extérieur de la maison et a prononcé des expressions telles que 'bâtard, tu ne vaux pas en tant que femme' ». De même, au petit matin du 23 juin 2021, l'ancienne boxeuse lui a donné plusieurs coups sous forme de coups de poing, de bousculade et l'a même tenue par le cou et l'a pressée, entraînant des blessures qui ont mis sept jours à guérir la victime. Poli Diaz devra verser 3 210 euros à la victime à titre d'indemnisation et ne pourra pas approcher ou communiquer avec son ex-femme pendant plus de cinq ans et une mesure de probation lui est imposée pendant cinq ans après avoir purgé sa peine privative de liberté. L'ancien champion d'Europe de boxe fait également l'objet d'une enquête du tribunal d'enquête n°6 de Las Palmas de Gran Canaria, à la suite d'une plainte déposée pour crime de menaces par la juge chargée de la violence masculine de La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz, qui a ordonné son placement en détention provisoire. Dans le cadre de la procédure préliminaire engagée à la suite de la plainte déposée par le juge en novembre dernier devant le tribunal de garde, un prisonnier qui est en détention provisoire pour avoir menacé de mort le magistrat et que Díaz a rencontré à la prison de Gran Canaria fait également l'objet d'une enquête. Le juge a pris connaissance des menaces présumées d'un tiers annonçant que le boxeur et le prisonnier susmentionné, Domingo M., s'étaient unis pour lui causer du mal. Des sources de TSJC ont indiqué à Efe que le magistrat a fait appel devant le tribunal de Las Palmas de l'ordonnance restrictive imposée à l'amie de l'ex-boxeur parce qu'elle avait demandé que ce soit 100 kilomètres et qu'un seul kilomètre a été accordé. Le juge est escorté par la police en raison de menaces présumées, ont indiqué des sources de TSJC. CHEF c. à soupe/cmg/ram/og