Moscou, 18 mars Le ministère russe de la Défense a assuré aujourd'hui que les forces séparatistes pro-russes à Donetsk, avec le soutien des forces armées russes, combattent des « nationalistes » ukrainiens dans le centre de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. « À Marioupol, des unités de la République populaire de Donetsk, avec le soutien des forces armées russes, resserrent l'encerclement et combattent les nationalistes dans le centre-ville », a déclaré aujourd'hui le porte-parole de la défense, Igor Konashenkov, lors de la première partie militaire du vingt-troisième jour de la soi-disant « opération militaire » en Ukraine. En revanche, le ministère russe de la Défense a assuré que les troupes pro-russes de Lougansk, avec le soutien des tirs russes, avaient « libéré plus de 90% du territoire » de la république séparatiste autoproclamée. Marioupol, une ville de près de 450 000 habitants située sur les rives de la mer intérieure d'Azov, est sous blocus depuis 17 jours et il y a entre 12 000 et 14 000 soldats russes dans ses environs, a déclaré jeudi le député ukrainien Sergiy Taruta. Le bureau du maire de Marioupol, une ville clé pour le corridor terrestre que, selon Kiev et l'Occident, la Russie souhaite construire du Donbass à la péninsule annexée de Crimée, a déclaré que plus de 350 000 habitants se trouvaient toujours dans une situation critique dans des abris. Il a également précisé qu' « entre 50 et 100 bombes tombent sur la ville chaque jour » et qu' « environ 80% du parc immobilier de la ville a été détruit ». Malgré cela, au cours des deux derniers jours, les habitants de Marioupol ont commencé à quitter la ville en transport privé pour Berdyansk, puis pour Zaporiyia. Au total, quelque 6 500 voitures ont échappé au siège, selon le conseil, qui compte environ 30 000 personnes. Mercredi, Kiev a dénoncé l'attentat à la bombe contre le théâtre dramatique et le bâtiment de la piscine Neptune, où « des centaines de personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées », s'étaient réfugiées. Jeudi, le ministère russe de la Défense a assuré que l'aviation russe n'avait mené aucune attaque sur le théâtre et a attribué sa destruction au bataillon Azov de la Garde nationale. « Dans l'après-midi du 16 mars, l'aviation russe n'a effectué aucune tâche liée à des attaques contre des cibles au sol dans la ville de Marioupol », a-t-il dit dans une partie. « Selon des données fiables disponibles, les militants du bataillon nationaliste 'Azov' ont commis une nouvelle provocation sanglante en faisant exploser le bâtiment du théâtre miné par eux », a-t-il dit. Mercredi et jeudi, les services d'urgence ukrainiens travaillaient toujours à dégager et à secourir les survivants potentiels. Mos/MJ