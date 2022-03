La première médaille d'or, pour Cuba : Lazaro Martínez or en triple avec 17,64

Belgrade, 18 mars Lazaro Martínez, 24 ans, a remporté la première médaille d'or en jeu aux championnats du monde d'athlétisme en salle ce vendredi en remportant la finale du triple saut avec un record de 17,64 mètres, le meilleur record du monde de l'année. La distance atteinte lors de son premier saut a fini par lui donner la victoire, la troisième pour un Cubain de l'histoire des championnats. Avant lui, Yoel Garcia a été champion en 1997 et Ernesto Revé en 2014. Le succès cubain a été complet à Belgrade, car un autre athlète originaire de l'île, Pedro Pablo Pichardo, en compétition depuis 2017 pour le Portugal, a remporté l'argent avec 17,46, un record national portugais en salle. Le bronze est revenu à l'Américain Donald Scott qui, avec 17,21, a battu le défenseur du titre, son compatriote Will Claye, de deux centimètres. L'Espagnol Jordan Díaz, également né à Cuba, a raté le rendez-vous pour cause de blessure, qui a dominé le classement mondial de l'année avec 17,27. CHEF sn/jad