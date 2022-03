La plus grande centrale thermique de Cuba n'est pas desservie en raison d'une panne

La Havane, 18 mars La plus grande centrale thermoélectrique de Cuba a été mise hors service en raison d'une panne de chaudière, ont rapporté les médias officiels ce vendredi. L'usine touchée, vieille de 30 ans, Antonio Guiteras, dans la province occidentale de Matanzas, ne sera pas opérationnelle à 100% avant mardi, selon plusieurs bureaux provinciaux sur les réseaux sociaux. « Nous exhortons l'ensemble de la population à utiliser rationnellement l'électricité afin de minimiser les risques d'affecter le service d'électricité », a demandé jeudi à la télévision publique Lázaro Guerra, directeur technique de la société publique Unión Eléctrica. Les autorités ont ainsi demandé que la consommation d'énergie soit épargnée pendant les heures les plus demandées (de 11 h à 13 h et de 18 h à 21 h) afin « d'éviter d'éventuels dommages ». Il y a deux semaines, le gouvernement cubain a annoncé un arrêt prévu pour maintenir cette même centrale à la fin de l'année parce qu'elle a produit de l'électricité en dessous de sa capacité. Parmi les raisons évoquées, ils ont souligné les difficultés liées à la consommation d'eau et à la saleté dans la chaudière. Le problème technique est aggravé par l'incendie de la centrale thermoélectrique Máximo Gómez Báez dans la province d'Artemisa (également à l'ouest de l'île) au début du mois. Les problèmes d'électricité, les pénuries, l'inflation et la grave crise économique - aggravée par la pandémie et le durcissement des sanctions américaines - sont quelques-unes des causes économiques mises en évidence après les manifestations antigouvernementales de l'année dernière dans ce pays des Caraïbes. CHEF int/jpm/lll