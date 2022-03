Dans un climat de tension croissante, la campagne attend les annonces d'aujourd'hui du gouvernement sur l'inflation. Les réserves de tourteau et d'huile de soja devraient augmenter de 31 % à 33 %, après que le ministère de l'Agriculture a décidé dimanche après-midi dernier et a étonnamment fermé les exportations des deux sous-produits.

À partir de ce moment et jusqu'à aujourd'hui, les membres du secteur agricole ont entamé une série de mobilisations dans l'intérieur, dans les régions de Santa Fe et de Cordoue, et aujourd'hui Buenos Aires y participera. L'objectif est d'exprimer le malaise des dirigeants et des producteurs face à la politique agricole menée par le gouvernement d'Alberto Fernández, avec un changement permanent des règles du jeu.

Comme ce support a pu apprendre des différentes sources qui faisaient partie des négociations, l'argent supplémentaire sera utilisé pour augmenter les retenues de sous-produits du soja mentionnées ci-dessus, qui, selon la Bourse des céréales de Buenos Aires, est estimée à 425 millions de dollars, sera la subvention de la farine qui arrive dans les boulangeries, dont le prix a augmenté ces dernières semaines et de là est passé au prix du pain. Le conflit généré par l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une hausse des cours internationaux des céréales, en particulier du blé. C'est pourquoi le gouvernement cherche à s'assurer qu'il n'y a pas d'escalade de la valeur du kilo de pain.

Des producteurs réunis à Sinsacate, dans la province de Córdoba

Le président du 27 avril Baker Center à Avellaneda, Gastón Mora, a déclaré il y a quelques jours que l'échange de farine contre des magasins avait été obtenu entre 1 050 et 1 100 pesos, puis a atteint 1 800 pesos. À Santa Cruz, par exemple, ils le vendent pour 2 000 pesos. « Nous sommes totalement obligés de le transférer au prix du pain, car il ne s'agit pas d'une augmentation de 50 pesos, mais de 400 à 600 pesos par sac. À moins de 200 pesos le kilo, très peu de boulangeries pourront le vendre au pain. Ceux à qui je parle le vendent déjà à 270, 280 ou, même, à 300 pesos le kilo », a-t-il souligné à ce média.

Alors que le gouvernement lance cet ensemble de mesures pour lutter contre l'inflation, plusieurs études ont été publiées qui montrent que le secteur productif a un faible impact sur le prix final des aliments. Dans le cas du pain, selon les dernières statistiques de la Fondation agricole pour le développement de l'Argentine (FADA), le blé représente 12,9 % de la valeur finale du pain, le moulin 5,2 %, la boulangerie 60,4 % et les taxes 21,5 %. En revanche, ce prix est composé de 67 % des coûts, 21,5 % d'impôts et 11,5 % de bénéfices. De plus, le prix du blé est multiplié par 7 depuis le champ jusqu'à ce que le pain atteigne la télécabine.

Suite à la décision officielle de fermer les exportations d'huile et de tourteau de soja, différentes mobilisations de producteurs ont été menées dans l'intérieur productif. Bien que ce soit les mêmes avec peu de participation du public, une feuille de route commence à être marquée sur la direction de la revendication syndicale. Parmi les propositions les plus fortes qui se sont dégagées des réunions figurent une marche vers la capitale fédérale et celle d'une grève nationale. « Nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons besoin d'un changement de cap en tant que pays, ce système s'est déjà révélé être un échec pour tous ceux qui veulent travailler dans ce pays », a déclaré Alejandro Dalmaso à Infobae, après avoir participé à l'Assemblée dans le district d'Altos Fierro à Cordoue.

Une assemblée à Altos Fierro, dans la province de Córdoba

Toutes les propositions issues des assemblées devront être analysées dans le cadre de la table de liaison, qui pour le moment reste prudente en attendant les mesures officielles, et en préparant une réunion pour la semaine prochaine avec les législateurs nationaux au Congrès. L'idée des dirigeants est de déclarer que les rétentions « sont illégales », puisqu'ils considèrent que le pouvoir du gouvernement de modifier leur régime a expiré le 31 décembre. Et comme ce pouvoir n'est pas renouvelé, les représentants des producteurs font valoir que les retenues sont actuellement de « 0% ». La Société rurale argentine, en collaboration avec la société rurale de Jesús María, a porté sa réclamation devant le juge de Cordoue.

Aujourd'hui, les assemblées se poursuivront dans la province de Buenos Aires, organisées par un groupe de personnes rurales du nord de Buenos Aires. Ce sera à 10 h 30 dans un hall situé sur la route 191 km 6,5, dans la région de San Pedro. En raison des mauvaises conditions météorologiques, la décision a été prise, la réunion des producteurs a dû être déplacée à cet endroit, car en principe elle avait pour lieu de réunion au km 146 de la route 6, à la hauteur de Baradero.

Hier, un groupe de dirigeants d'Ensemble pour le changement, dirigé par le membre du Congrès Cristian Ritondo, a envoyé une lettre au gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, lui demandant de « défendre la campagne ». À cet égard, le législateur a déclaré : « Il est temps que le gouverneur Kicillof s'occupe des problèmes stratégiques de la province, y compris del Campo, qui n'a pas encore été en mesure de résoudre en raison d'un handicap ou d'une négligence. Notre province doit être un allié des producteurs ruraux, mais Kicillof accepte discrètement des mesures de confiscation contre la campagne et devient un employé du gouvernement national. »

CONTINUEZ À LIRE :

Au milieu des combats au sein du parti au pouvoir, le Fonds monétaire a appelé à un soutien politique fort à la nouvelle accord