La Cour constitutionnelle approuve le chiffre de l'assistance militaire dans les manifestations

La Chambre plénière de la Cour constitutionnelle a approuvé l'assistance militaire en tant qu'instrument juridique pouvant être utilisé en cas de perturbation de l'ordre public, tels que les manifestations. Ce chiffre est inscrit à l'article 170 du Code de police et a été mis en œuvre par le gouvernement d'Iván Duque l'année dernière dans le cadre des manifestations de la grève nationale.

Le débat en Chambre plénière a fait suite à une action en justice intentée par la Commission colombienne des juristes (CCJ), dans laquelle elle a assuré que les règlements violaient huit articles de la Constitution politique. La CCJ a expliqué que l'assistance militaire conférait des pouvoirs similaires à ceux exercés par le président dans le cadre des états d'urgence, elle a donc souligné qu'elle aurait dû être traitée comme une loi statutaire, qui régit de telles situations.

« Si des paramètres clairs et spécifiques pour l'interprétation et l'utilisation du concept d'assistance militaire ne sont pas établis, le modèle constitutionnel d'organisation des forces de sécurité serait violé et l'exercice du droit de réunion, de manifestation publique et de protestation serait compromis », le document d'application lu.

Un autre argument avancé par la CCJ est que le Congrès de la République « a commis une violation de la réserve légale contre les droits fondamentaux ». Selon le Conseil, l'assistance militaire pourrait être utilisée pour traiter des questions liées à l'exercice du droit de réunion, de manifestation et de protestation. Il a également indiqué que les forces militaires assumeraient des fonctions qui relevaient de la responsabilité de la Police nationale.

Malgré le procès intenté, lors de la présentation de ce jeudi, les juges ont analysé la plainte et ont soutenu le règlement par un vote à 6 voix contre 2. De cette manière, le gouvernement national pourra recourir à l'assistance militaire en cas de grave perturbation de la sécurité et de la coexistence, ou face à un risque ou à un danger imminent, ou pour faire face à une situation d'urgence ou à une calamité publique.

De son côté, le président a assuré à la Cour que la mesure était nécessaire lors de la grève nationale. Cela s'est produit « lorsque, au cours de l'exercice du droit de manifestation publique et pacifique, des actes de violence d'un tel niveau se produisent qu'ils violent tous les droits et libertés des citoyens », a affirmé le président.

La réponse du Conseil d'État

Il est important de noter qu'en juillet de l'année dernière, le Conseil d'État a suspendu le décret 575 de 2021, par lequel le gouvernement d'Iván Duque a pris des mesures pour le rétablissement de l'ordre public, y compris le recours aux forces militaires. Cependant, en novembre de la même année, la haute cour a annulé la sentence.

Une fois que le Conseil d'État a accepté la tutelle exercée par les citoyens de Cali qui se sentaient menacés par l'exercice de leur droit à la contestation sociale, à la vie et à l'intégrité personnelle, à une procédure régulière et à ne pas être soumis à une disparition forcée, l'Agence nationale pour la défense juridique de l'État a contesté cette décision.

Le président Duque a noté qu'ils ont contesté la décision « parce que le décret ne concerne pas l'assistance militaire, mais pour développer un rôle constitutionnel que le président de la République a pour instruire les gouverneurs et les maires sur la gestion de l'ordre public ».

C'est la juge Sandra Lisset Ibarra, conseillère rapporteure, qui a finalement déclaré irrecevable l'action en tutelle intentée par les manifestants contre le décret, laissant la suspension de l'assistance militaire sans plancher légal. Ainsi, avec la décision du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle, ce recours a été approuvé dans les manifestations que le pays pourrait présenter.

