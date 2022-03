La Paz, 17 mars La Cour constitutionnelle (TC) de Bolivie a déclaré « indue et illégale » la disqualification qu'un tribunal judiciaire a prononcée en 2020 contre la nomination de l'ancien président Evo Morales au poste de sénateur et a ordonné qu'une « compensation financière » soit faite en raison de la restriction de son droit à soyez candidat. La décision constitutionnelle qui a été connue ce jeudi établit une « réparation complète des droits violés » de l'ancien président bolivien et prévoit une série d'actions après avoir déclaré la « nullité » d'une décision judiciaire d'octobre 2020 qui a motivé une précédente décision du Suprême. Tribunal électoral (TSE) pour la disqualification de Morales. L'avis du TC admet la « classification des dommages » et établit la « compensation économique conséquente » en faveur de Morales, qui incorporent « frais judiciaires », « manque à gagner » et « dommages indirects causés par les autorités défenderesses ». Il détermine également que l'organe électoral du pays doit formuler des réglementations « opportunes et appropriées » pour éviter de telles situations. LE FOND Pour les élections générales de 2020, au cours desquelles des membres du Sénat et de la Chambre des députés ont également été élus, le nom de Morales a été présenté comme candidat au poste de premier sénateur par le département de Cochabamba, alors qu'il se trouvait en Argentine en tant que réfugié politique. Le TSE avait décidé de disqualifier Morales pour ne pas avoir respecté l'obligation de résider dans le pays telle qu'énoncée dans la Constitution, ce qui a poussé ses avocats à poursuivre le processus devant le tribunal pour faire valoir qu'il avait quitté le pays pour ne pas avoir de « garanties constitutionnelles ». À cette époque, Morales avait déposé une série de plaintes concernant des crimes présumés de génocide, de terrorisme, de fraude électorale et de viol statutaire devant lesquelles le parquet avait émis des mandats d'arrêt, sur des accusations portées par le gouvernement intérimaire de l'ancienne présidente Jeanine Áñez. Après les élections de 2019, qui ont ensuite été annulées, il y a eu une série de manifestations de secteurs anti-Morales qui ont dénoncé la fraude électorale et conduit à la démission du président de l'époque, bien qu'il ait affirmé qu'en fait un « coup d'État » avait eu lieu. Morales a d'abord quitté le pays au Mexique, en tant que demandeur d'asile, et peu de temps après, il s'est rendu en Argentine où il a précisé qu'il avait demandé la même condition pour, à partir de là, également mener le travail de chef de campagne de son parti, le Mouvement pour le socialisme (MAS). La phrase qui a été entendue ce jeudi indique, dans l'une de ses parties les plus importantes, qu'un élément « qui n'a pas été considéré ou analysé » était l'argument de la défense de Morales qui a mentionné que par « force majeure » sa résidence permanente est devenue intermittente. Le TC a établi qu'un précédent constitutionnel concernant « l'exception » de résidence n'était « pas pleinement mis en œuvre » et que, par conséquent, « la procédure régulière en était affectée ». S'adressant aux médias, le sénateur de la société d'opposition Creemos Centa Rek a précisé que cette décision constitutionnelle avait été rendue le 7 mai 2021 et qu'il s'agissait en fait « d'une lettre enregistrée » de Morales pour apparaître comme une « victime » et non comme quelqu'un qui « a commis une fraude électorale ». Après la crise de 2019, la Bolivie connaît une polarisation latente, qui se manifeste souvent dans la rue, parmi ceux qui affirment que ces événements sont dus à une fraude électorale et le gouvernement qui, avec le MAS, insiste sur le fait qu'il y a eu un « coup d'État ». CHEF grb/ysm/laa